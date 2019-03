El Partido Popular acusa a Podemos de jugar "con el miedo, la ruptura y la discordia"

El vicesecretario general de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha dicho que la mayoría de las fuerzas políticas "no van a parar hasta tejer un cordón sanitario para que el PP no pueda gobernar".



Casado, junto con la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, ha clausurado la escuela de verano de Nuevas Generaciones del PP y ha animado a estos jóvenes "a contar" lo que hace el PP. Ha lanzado un mensaje, "que no una apelación al miedo", para evitar que en España gobierne Podemos, porque en las próximas elecciones "no hay alternativa: el PP de la centralidad y la moderación o la otra parte, el PSOE, Podemos, Esquerra y todo lo que haga falta".

Al defender la actitud del PP en la lucha contra el terrorismo y en defensa de las víctimas, se ha mostrado contrario a que vaya a ocupar la cartera de Interior en Navarra una persona propuesta por EH Bildu y ha pedido al PSOE que se manifieste sobre ello.



Cristina Cifuentes ha asegurado que frente a los partidos que "juegan al miedo, la ruptura o la discordia", el PP tiene que ofrecer a los españoles innovación, cambio, ilusión y claridad, "sin ingenuidad" y apostar por fortalecer la "fibra cívica" de España.