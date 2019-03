Los pactos para gobernar en Andalucía pasan por el futuro judicial de Chaves y Griñán

LOS EXPRESIDENTES DECLARARÁN EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

Comienzan las declaraciones en el Supremo de los aforados en el caso de los ERE. En las próximas dos semanas pasarán por allí Chaves y Griñán, habrá que estar muy atentos a su futuro judicial porque puede influir directamente en si Susana Díaz forma o no gobierno. Hay una fecha clave, el 30 de abril, es la fecha tope para la investidura de Susana Díaz. Si ese día no hay decisión sobre el futuro judicial de Chaves y Griñán, Podemos y Ciudadanos no apoyarán a Díaz.