Pablo Iglesias cita a los líderes autonómicos de Podemos para cerrar filas

Continúa el silencio de Iñigo Errejón ante las informaciones de distanciamiento con Pablo Iglesias, algo que ha llevado al resto de dirigentes a intentar apagar los fuegos ante una evidente fractura interna. "No nos tenemos que preocupar por esto. Íñigo saldrá a hablar en cualquier momento", ha asegurado Carolina Bescansa, secretaria de Análisis Político y Social de Podemos.

También, insisten en la unión que existe entre ellos y no temen más cambios en al dirección. "Errejón no va a dimitir, no hay motivo. Está trabajando con normalidad con Pablo", ha señalado la diputada de la formación morada Irene Montero. Conceptos de unidad y compañerismo, de los que hace acopio Juan Carlos Monedero y reclama en un mensaje enviado a los dirigentes de Podemos.

"Hemos alimentado la locomotora y sacrificado los vagones. Eso pasa factura. Pascual, como cualquier otro, hubiera dimitido después de esa crisis madrileña. Y no habría pasado nada, no entiendo que nadie en Podemos se aferre a los cargos", ha señalado Monedero.

Lo que no gusta en Podemos es que la cesion de Pascual se use para equipararles con otros partidos. "No quiero que por este caso los medios nos conviertan en un partido viejo", ha solicitado Ramón Espinar, senador de Podemos.

Cosa que, en cambio, sí han hecho tanto PP como PSOE, que han aprovechado esta situación para pedir respeto o acusar de hacer purgas internas. "Esto les debe servir para ser más respetuosos", ha señalado la presidenta andaluza Susana Díaz. Por su parte, Aguirre también ha declarado que "recuerda muchísimo a las purgas de Stalin".

Pablo Iglesias se reúne cono todos los líderes territoriales de cara a la reunión que tendrá con Pedro Sánchez.