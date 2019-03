Pablo Echenique: "La marcha de Monedero de Podemos ha sido una sorpresa para todos"

El candidato de Podemos a la Presidencia de Aragón, Pablo Echenique, ha afirmado que "la marcha" del dirigente de su partido Juan Carlos Monedero "ha sido una sorpresa para todos", aunque ha añadido que "a los cinco minutos de conocer la noticia" han seguido trabajando como estaban haciendo.



Echenique, en declaraciones a los periodistas en Zaragoza, ha afirmado que es "evidente" que la marcha de Monedero no se la esperaban en su formación y que el dirigente de Podemos estuvo hasta el último minuto trabajando por el partido, del que era coordinador de campaña. Es más, ha dicho, que antes de anunciar Monedero que se iba, estuvo comentando aspectos del programa electoral con él.

Ha confesado que está "de acuerdo con algunas cosas que dijo Monedero y con otras no". No está de acuerdo con que el partido "quizás se está pareciendo a aquello que quieren combatir", ha dicho Echenique, que ha reconocido no obstante que este es "un riesgo" que corren y por "el que tienen que estar atentos". Echenique coincide con Monedero en la "importancia que tienen los círculos en la campaña que se avecina y en que se debe mantener la tensión democrática", ha afirmado.



Dicho esto ha reconocido que es imposible estar de acuerdo con todo y en desacuerdo con todo. Echenique está convencido de que la marcha de Monedero "en absoluto" no les va a pasar factura, porque "la gente tiene muy claro lo que ha pasado y lo importante es el programa que la ciudadanía conocerá en breve".