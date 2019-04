La foto de Casado: los precandidatos del PP le apoyan y se valdrá de Cospedal y de Suárez Illana para mostrar su fuerza

Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado están en la recta final de campaña, y se nota. La exvicepresidenta del Gobierno ha asegurado en una entrevista en 'ABC' que ella no ha hecho daño al partido en ningún momento. Afirma que, a nivel personal, le vendría muy bien un debate con su rival al PP, no así a él.

Casado le contesta pidiendo más humildad. "La soberbia no hace ganar congresos, sino perder elecciones", ha apuntado el candidato a liderar el PP, que también ha recibido una contrarréplica: no quiere entrar en el juego de los adjetivos. "No suelo utilizar calificativos de ese porte respecto de mis compañeros de partido", ha señalado Santamaría.

Sobre si las posibles irregularidades del máster de Casado pueden ser un lastre para el PP, Sáenz de Santamaría ha insistido en la entrevista en que debe ser su compañero el que responda. Y él lo ha hecho: "Lo que es un lastre es que se intente hacer este tipo de enfoque mediático a algo irrelevante y que salga durante tanto tiempo".

Otra polémica en abierto: Sáenz de Santamaría ha calificado de mal gusto el vídeo que ha circulado en las redes y en el que, bajo la canción de 'Cuéntame', se arremete contra su proyecto. Pero su contendiente repite con obstinación: "Ojalá se sepa quien ha hecho el vídeo, no hemos sido nosotros".

En laSexta Noche, Casado ha asegurado que su estilo se aleja de la guerra sucia: "No tenemos medios para hacer un vídeo tan documentado. Sobre todo, no es mi estilo, siempre doy la cara". A Casado lo han arropado dos de los que pugnaran contra él: José Manuel García-Margallo y Elio Cabanes. Podría hacerlo también, según ha podido saber laSexta, María Dolores de Cospedal.

Se completaría así la foto de todos los precandidatos caídos apoyando a Casado. Porque, aunque Santamaría ha intentado reclutar a José Ramón García-Hernández, él, en una entrevista en La Razón, se ha decantado por el rival de la exvicepresidenta. Casado, según ha explicado, es un ejemplo de liderazgo y que sabrá contar con todos en su proyecto. El que pudo ser y no fue, Alberto Núñez-Feijóo, sigue pidiendo una candidatura de unidad.