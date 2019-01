Pablo Casado justifica su reunión con Vox afirmando que es un partido constitucionalista

A pocas horas de la reunión entre PP y Vox en Madrid para adoquinar el camino hacia la investidura andaluza, Casado la justifica afirmando que "lo que Vox está diciendo en Andalucía está dentro de la Constitución".

Además, compara ciertas medidas de Vox con otras que pide Ciudadanos. "No nos gusta que Vox pida la supresión de las autonomías como no nos gustaba que Ciudadanos pidiera la supresión del Senado", declara Casado, ante lo que Rivera prefiere no contestar y centrarse en el cambio en Andalucía.

Vox, por su parte, dice que sus únicas líneas rojas son las dos de la bandera de España y que la misión de la reunión no es tocar el documento que han firmado PP y Ciudadanos para gobernar en Andalucía.

Critican que Ciudadanos no se siente con ellos aunque parece que esto va a seguir siendo así porque Juan Marín piensa que "en esa reunión Ciudadanos no tiene nada que decir".

Y en esta previa a la reunión ha recuperado Casado el término violencia de género, con guiño a Vox, ya que piensa que "las medidas de la violencia de género son compatible con las medidas de Vox de violencia doméstica".