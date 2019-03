Pablo Casado dice que la manifestación en Colón es "el fin" de Pedro Sánchez y no descarta una moción de censura

"Pido que recapacite y convoque elecciones, a lo que él se comprometió en la moción de censura", ha asegurado Casado en una entrevista en Onda Cero, en la que ha apostado directamente por un adelanto electoral al mes de mayo.

"El 26 de mayo sería un día precioso para poner cuatro urnas. Creo que Sánchez cada día que pase va a perder votos", ha asegurado, preguntado por la posibilidad de un 'súper domingo'. Según el líder del PP la convocatoria por la unidad de España organizada después de que el Ejecutivo aceptara un relator en el diálogo en Cataluña ha demostrado que la etapa de Sánchez en la Moncloa "ha acabado".

Sobre la participación en la concentración en Colón y si consideraba que podría haber registrado mayor asistencia, Casado ha puesto en valor que fue "muchísima gente" y que la manifestación se organizó en tan solo tres días.

Además, el líder del PP ha asegurado que no descarta una moción de censura aunque admite que no cuenta con los apoyos suficientes: "No descartamos una moción de censura a Pedro Sánchez, pero no da la suma para ganarla".