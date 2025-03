Óscar Puente pide disculpas por la "semana terrible" en Rodalies y asegura que no se debe a la falta de inversión

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha pedido "disculpas a los usuarios" de Rodalies en el pleno del Senado de este martes por la "semana terrible" de incidencias que han vivido, pero ha asegurado que "no es un problema de falta de inversiones". "En este momento la mayor parte de los problemas los tenemos precisamente porque estamos en ejecución de obras", ha justificado el ministro en respuesta a sendas preguntas de ERC y de Junts.

El senador de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) Joan Queralt ha preguntado sobre la forma en la que garantizará el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible un servicio de tren digno en Cataluña y el de Junts Eduardo Pujol sobre si la alternativa de los miembros del Gobierno para viajar del sur al norte de Cataluña sería utilizar el tren, castigado por todo tipo de incidencias, o el automóvil, aún sabiendo que la autopista AP-7 es una vía globalmente colapsada.

Para el representante de Esquerra, que ha enumerado multitud de incidencias desde el domingo 2 de marzo hasta este mismo martes, en lo que ha calificado como una "semana gloriosa", esto se debe al "agotamiento inversor en Cataluña durante años", a "un déficit crónico y desatención en la inversión en estructuras serias". "Menos disculpas y más esfuerzo, más proyectos", ha exigido Queralt, que ha afirmado que las "excusas" que escucha hoy "son las mismas de hace 40 años".

Por su parte, Pujol ha asegurado que "los diferentes gobiernos de España siguen perpetrando un ataque diario insufrible contra la movilidad de los catalanes". "Estamos cansados, siempre lo mismo de lo mismo, ustedes no cumplen un presupuesto ni por casualidad", ha dicho el parlamentario de Junts, que ha ironizado al decir que "Rodalies es como el telecupón de las averías, que en Cataluña siempre toca", y ha acusado al Gobierno del Estado de replicar a las quejas con "inversiones 'fake'".

Puente niega que exista falta de inversión

Óscar Puente ha querido desmentir "rotundamente" que la falta de inversión esté detrás de los problemas en Rodalies y ha explicado que Adif y Renfe han ejecutado desde 2018 en la red ferroviaria convencional de Cataluña 2.482 millones de euros, que sumados a los de la alta velocidad arrojan un total de más de 3.000 millones.

Ante la demanda de una mayor inversión en este momento, el ministro ha contestado que no es posible hacer más obras en la red ferroviaria catalana porque si se hicieran habria "muchas más incidencias", se cortarían más líneas, se tendrían que poner en marcha más planes de transporte alternativo y habría "más problemas de gestión de la red". "No es una cuestión de invertir más porque físicamente no se puede invertir más en la red, no se pueden hacer más obras al mismo tiempo", ha argumentado el titular de Transportes para concluir.