Óscar Puente ha estado en el centro de la escena política después de unas declaraciones contra Javier Milei, presidente argentino, que generaron múltiples reacciones en la derecha española. Por ello, lejos de no responder, el ministro de Transportes ha reaccionado a las críticas que ha sufrido y ha arremetido contra Isabel Díaz Ayuso, a la que ha llamado "una persona mediocre y sin formación".

El ministro de Transportes ha sufrido críticas por las palabras contra el presidente argentino, no solo por parte de Milei, sino también en España. De hecho, Alberto Nuñez Feijóo pidió la dimisión o cese de Puente después de "crear un conflicto político con un país hermano".

Y a las críticas sobre sus palabras, Óscar Puente ha respondido en 'X'. El ministro ha utilizado su cuenta personal para asegurar que a Isabel Díaz Ayuso no le cayeron tantas críticas cuando llamó "hijo de puta" a Pedro Sánchez: "Cuando la Presidenta de la Comunidad de Madrid llamó hijo de puta al Presidente del Gobierno de España, no leí una sola columna de opinión en los medios de la fachosfera o la bulosfera criticándolo. NI UNA. Tampoco les preocupó el "conflicto institucional". ¡¡FARISEOS!!".

Además, el ministro de Transportes arremetió también contra Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha concedido una entrevista a 'ABC', donde volvió a justificar el slogan de 'Me gusta la fruta': "Tienen la piel muy fina señores que están causando tanto daño a España. A mí la fruta me gusta muchísimo. Me gusta cada día más".

Unas palabras que generaron el ataque de Puente, otra vez a través de su cuenta de 'X': "No dirán, ni han dicho nada de los insultos que ella ha convertido en slogan. Llevan años construyendo un icono a partir de una persona mediocre y sin formación. No pueden permitirse una mínima coherencia con lo que nos reclaman a otros. Porque el icono se les destruye".