Alberto Núñez Feijóo no descarta sentarse en un futuro con Carles Puigdemont. En una entrevista en 'La Vanguardia', el líder del PP cree que el expresident de la Generalitat debe "reconciliarse con la ley". "Después de esto, todo es posible. Por supuesto, hablar y conversar", añade Feijóo.

"Mi primer discurso en el Congreso fue el de investidura. Me quedé a cuatro escaños de la mayoría absoluta para ser presidente. La razón fundamental es porque yo no quería engañar otra vez a Cataluña ni quería profundizar ni resucitar un procés que es negativo. No acepté la propuesta que me hicieron llegar desde Junts de aprobar la ley de amnistía, que sí que aprobó el PSOE. No engañé a nadie. La amnistía es ilegal y no quise ser presidente del gobierno a cambio de una medida que, a sabiendas, sé que es ilegal", explica Feijóo.

Para el líder del PP, Junts "ha sido utilizada" para que Pedro Sánchez fuese investido presidente del Gobierno, defendiendo que él no ha "engañado a Junts", algo que cree que sí que ha hecho el PSOE. También habla sobre Salvador Illa, alguien a quien ve como una persona con "buen talante" pero que "no es de fiar".

"Mire, creo que, con todos los respetos, Illa está aquí para lo que necesite el presidente. Y eso es muy malo para Cataluña. Dicen las encuestas que Illa puede sacar más votos. El problema es que no tiene un plan. Porque Illa no puede ser presidente si el señor Sánchez no lo autoriza. Por tanto, me da la sensación de que Cataluña otra vez va a quedar relegada, sin plan, sin proyecto, sin volver a hablar de los problemas de los catalanes", valora Feijóo.

Feijóo considera que el PP aspira a lograr el "voto autonomista y constitucionalista" para "volver a hablar de las cosas". "El futuro de Cataluña no puede hacerse con los mismos que gestionaron el pasado. Sánchez tiene un proyecto: mantenerse en el poder. Puigdemont, otro: que siga el procés y todos le pidamos perdón", considera.