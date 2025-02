Óscar López: "La izquierda no soporta a Ayuso, pero la mitad de la derecha tampoco"

Óscar López, nuevo secretario general del PSOE en Madrid, ha sido uno de los grandes protagonistas del Congreso de los socialistas en Leganés. En un acto en el que ha estado acompañado por Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha tenido varios mensajes para Isabel Díaz Ayuso y el Partido Popular.

"No tengo claro dónde va a perder Ayuso. Si va a perder en Génova con Moreno, si va a perder en Sol con nosotros, en Moncloa con Sánchez... Va a perder las tres. Y la razón es muy sencilla., porque la izquierda no soporta a Ayuso, pero la mitad de la derecha tampoco", ha dicho en su intervención final en el XV Congreso regional del PSOE, celebrado en la Universidad Carlos III.

López ha tenido también un mensaje para Alberto Núñez Feijóo: "Al 'coyote' Feijóo se le ha caído otra vez la piedra encima, y esta vez pesa mucho. No sé si la va a levantar. Doce millones de pensionistas, y los grupos parlamentarios, han visto qué ha hecho. Y sus propios compañeros saben lo que ha hecho Feijóo".

"Una izquierda valiente, una izquierda que gana"

"Hace diez años se hablaba de 'sorpasso', pero Sánchez nos llevó a todos a la Moncloa. Lleva ya más tiempo que Rajoy, y está a punto de superar a Aznar y a Zapatero. Esto es la izquierda valiente, una izquierda que gana. Ha subido las pensiones, dijeron que era algo insostenible para el futuro. Ahora suben lo mismo que los precios y estamos rellenando la hucha de las pensiones. Dijo que iba a subir el SMI y ahí están los datos, a pesar de las críticas. España bate récord de empleo y el salario mínimo ha subido 400 euros", insiste López.

Porque el secretario general de los socialistas madrileños insiste en "la izquierda valiente" a la par que alaba a Pedro Sánchez: "Llegó la pandemia e hizo lo que mejor hace. Se remangó y se puso a trabajar. España batió récord de vacunación, protegió empleo y consiguió los fondos europeos. No habría tantos millones de afiliados si no se hubieran protegido esos empleos. Y ya que tenía los fondos europeos hizo lo que hace un líder. Destinó eso a reindustrializar el país. Ahora España es líder mundial en energías renovables".

"Sánchez destroza el discurso a la internacional ultra"

"España es el país que más crece. No es casualidad. Es el fruto del esfuerzo de un presidente socialista madrileño que se llama Pedro Sánchez. No me extraña que la internacional ultra, la que elige Madrid como sede, le tengan manía. Normal. Les destrozas el discurso. Porque la justicia social es más eficiente. Como dijo Illa, existe la prosperidad compartida. Se puede crecer y crear empleo", insiste López.

López recuerda además lo sucedido en la guerra de Ucrania: "El timo no era la excepción Ibérica. El timo eran Feijóo y Abascal. La distancia que hay entre la derecha española y la europea es la misma que existe entre Merkel y Tellado. Parece que a Miguel Ángel Rodríguez le ha gustado el vídeo de ayer, se le puede mandar en alta definición".

"Y llega una nueva ola. La ola ultra. Resulta que esa ola que se extiende por Europa llega a España. Resulta que presidentes y presidentas, alcaldes y alcaldesas con una excelente gestión se tienen que ir a la oposición porque el PP pacta con la ultraderecha. Sánchez, otra vez a remangarse. Vamos a convocar elecciones y a por todas. El PSOE subió un millón de votos, gobierna en España y paró la ola ultra. Pedro, eres un referente", afirma López.

"Aquí en Madrid vamos a ganar"

"Esa es la izquierda valiente. Esto es el PSOE. La izquierda que gana. Cuando este partido quiere, este partido gana... y aquí en Madrid vamos a ganar", afirma Óscar López en el Congreso de los socialistas en Madrid.

Luego, un mensaje: "Dicen que Madrid es de derechas. Simancas ganó, y no gobernó por las malas artes de la derecha. Gabilondo ganó, y no gobernó por la marca blanca del PP, que se llama Ciudadanos. Se acabó, a ganar y a gobernar. Esto es Madrid, y aquí ganó el PSOE".

Elegido con el 83,37% de los votos

Es Óscar López el nuevo secretario general del PSOE en Madrid. Es quien tiene por delante el reto, el duelo, de Isabel Díaz Ayuso. Lo es porque su candidatura, en la celebración del Congreso de Leganés, ha sido aprobada con 461 votos, lo que supone el 83,37% del total.