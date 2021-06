El independentismo catalán ha orquestado una nueva ofensiva contra el Gobierno de España a razón de los indultos a los presos del procés que el Consejo de Ministros pretende aprobar este martes. Pedro Sánchez ha realizado una conferencia en el Liceu de Barcelona al que no han acudido representantes de la Generalitat y que ha estado protagonizado por una protesta en el exterior del recinto que reclamaba amnistía, libertad y autodeterminación.

Por su parte, los líderes independentistas han convocado al mismo tiempo diferentes actos en los que han denunciado que, a su juicio, la medida de gracia no soluciona nada. En estos términos se ha expresado el president de la Generalitat. En un discurso pronunciado desde Tarragona, Pere Aragonès ha querido destacar que los políticos condenados a penas de entre nueve y 13 años de prisión por delitos de sedición, rebelión o malversación son "presos políticos". Así, aunque cree que con la decisión de hacer efectivos los indultos "se corrige una sentencia injusta del Tribunal Supremo", considera que "esta propuesta no aporta ninguna solución": "Los indultos no dan solución a la causa general".

"La propuesta que defendemos desde el Govern catalán es la amnistía", ha insistido Aragonès, que también ha reclamado "el derecho a la autodeterminación de Cataluña con un referéndum". En esta línea de pensamiento han coincidido además el resto de partidos independentistas. "Se está intentando que cuaje que son una solución real y son una farsa", ha denunciado Elsa Artadi, diputada de Junts per Catalunya que ha matizado que los indultos "no pueden ser una solución para el conflicto político".

En este sentido, ha añadido que "hay una parte importante de la sociedad catalana que desea "ejercer el derecho a la autodeterminación, pero la política de los indultos tampoco acaba con la represión". Asimismo, Artadi ha tachado de "cínico" que Sánchez afirme "que se ha acabado la vida judicial", y ha precisado: "El Liceu no es el escenario para hacer una propuesta política, es el Parlament". Y ha reiterado que, si el presidente del Gobierno tiene una propuesta, que la presente en el Parlament "si tiene coraje: "Que intente convencer si quiere escuchar a la sociedad catalana y no montar actos de puro marketing".

La diputada de JxCAT ha pedido asimismo al líder del Ejecutivo que explique "por qué no ha hecho nada entres años para sacar a la calle" a los presos del procés, matizando que "es curioso que publique la fecha" este martes, aludiendo a presiones europeas: "Respete el informe del Consejo de Europa, hay retirar las euroórdenes y se tiene que acabar con la represión generalizada". En cualquier caso, según ha proseguido, la concesión de indultos "no cambiará" la estrategia ni el posicionamiento de su formación.

Al mismo tiempo, pero desde Madrid, se ha expresado la CUP. "Mientras Sánchez va a Cataluña a anunciar los indultos, el independentismo sale a decir que los indultos no son la solución", ha valorado Mireia Vehí, diputada de la formación independentista, asegurando que esto supone "una foto unitaria que le dice a Sánchez que hace falta amnistía, porque los indultos no solucionan nada". En este sentido, ha añadido: "El PSOE piensa que los indultos son la solución y en Cataluña hay más de 3.000 personas represaliadas".

De igual forma se ha manifestado la portavoz de ERC, Marta Vilalta, que también piensa que "la solución para terminar con esta represión es la amnistía", insistiendo en que "hay gente que está sufriendo represión solo por ser independentistas". Como el resto de dirigentes de las formaciones independentistas, Vilalta ha opinado que "la única vía democrática es poder ejercer el derecho de autodeterminación", viendo en esta "una manera de acabar con esta persecución política".