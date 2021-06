Protestas en el exterior del Liceu en Barcelona y aplausos al presidente del Gobierno Pedro Sánchez en el interior a su llegada al auditorio. Una imagen de división que sigue evidenciando el largo camino que queda por recorrer en Cataluña.

En el exterior se alzaban pancartas y banderas independentistas de la CUP, Arran, la ANC y Òmnium. Varios cientos de personas (300 según datos de la Guardia Urbana) decían no a los indultos y pedían la amnistía, la autodeterminación y la libertad. Òmnium además, había desplegado momentos antes una pancarta de seis metros ante el Gran Teatro para reclamar a Sánchez que "la única vía para empezar a solucionar el conflicto político" pasa por acabar con la represión, aplicar la amnistía y la autodeterminación, y no por los indultos, "que no solucionan la situación de miles de represaliados".

En el interior Sánchez anunciaba que este martes presentará al Consejo de Ministros los indultos. Momento en el que era interrumpido por un militante de Arran que gritaba "amnistía" y mostraba una estelada vermella. "Visca la terra (Viva la tierra). Independencia es la única solución. No pactéis los indultos que es lo que necesita el Estado. No hay solución media en un conflicto donde lo que hay es independencia o sumisión", gritaba el joven en un acto que ya ha sido reivindicado por esta formación juvenil vinculada a la CUP.

Acompañado de otro joven que grababa la acción con un móvil, han accedido al Liceo, según fuentes de la organización a EFE, sirviéndose de las invitaciones que el Gobierno había mandado a los diputados de la CUP, que declinaron asistir. Tras el aviso del servicio de seguridad de Presidencia del Gobierno, los Mossos identificaron a estos dos individuos y les conminaron a abandonar el recinto.

Sin perder la compostura, Sánchez respondía que "estamos en el teatro de la palabra, todas las opiniones son bienvenidas". Y ha seguido con su discurso y su mensaje a los independentistas. "No nos engañemos. No pensamos que quienes aspiran a la independencia vayan a cambiar sus ideales, pero sí esperamos que se comprenda que no hay caminos fuera de la ley". "No ignoro que hay personas contrarias a esta medida y tampoco ignoro sus razones, las respeto", insistía Sánchez.

Y seguía en términos conciliadores. "¿Hacia dónde nos lleva este primer paso? Quienes se oponen a los indultos afirman que quienes lo reciben no van a abandonar sus ideales, y es verdad, cambiarían ellos los suyos si les encarcelaran?". "No esperamos que quienes defienden la independencia abandonen sus ideales porque nosotros tampoco renunciaremos nunca. Lo único que exigimos es que nos atengamos al pacto constitucional", decía el presidente ante un auditorio en el que no había ningún representante de la Generalitat.