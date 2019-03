La oposición no permite que Manuela Carmena y Ada Colau cumplan la promesa de bajarse el sueldo

OTROS ALCALDES SE LO HAN SUBIDO

Muchos lo prometieron pero, después de las elecciones, algunos alcaldes no se bajaron el sueldo. Algunos de ellos, aunque querían hacerlo, no lo han conseguido porque la oposición lo ha impedido. Es el caso de las alcaldesas de Madrid y Barcelona. También están los que, a pesar de la situación en crisis, no tardaron ni 24 horas en aumentar su salario, como por ejemplo el socialista Jesús Rojano, alcalde de Baena.