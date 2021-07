La Organización Mundial de Salud llama a la prudencia tras rebasarse ya los cuatro millones de muertos en el mundo. Urge a levantar las restricciones con "cuidado extremo". El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha reiterado su preocupación por el aumento de contagios en numerosas regiones del planeta.

Esta cifra de los cuatro millones, ha matizado en rueda de prensa, "seguramente es una estimación menor al número real" de fallecidos en una pandemia que "se encuentra en un momento peligroso", ha aclarado.

Sobre los países con altas tasas de vacunación que "están planeando poner vacunas de refuerzo en los próximos meses y relajar algunas medidas de prevención", Tedros considera que es arriesgado confiarse y levantar las restricciones demasiado rápido.

"Las variantes tienen que reducirse para lograr la recuperación económica". La OMS ha observado que, con las mutaciones del virus que avanzan rápidamente y las desigualdades en la vacunación según los países, está habiendo rebrotes agudos en los contagios y las hospitalizaciones.

A su vez, el director de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan, ha pedido a los gobiernos de todo el mundo que "sean muy cuidadosos" y "que no pierdan las ganancias que han logrado y que reabran muy cuidadosamente". En particular sobre la situación en Europa, el experto del organismo sanitario internacional confía en que "no se vuelva a ver los hospitales desbordados" y ha urgido a "actuar con cuidado extremo a la hora de levantar todas las restricciones, porque habrá consecuencias".

De acuerdo a las cifras actualizadas de la OMS, a nivel global se acumulaban este miércoles 4.011.889 muertes por coronavirus, así como más de 185.500.000 de contagios. También se confirmó que hubo un "fuerte incremento" de un 30% de casos en los 53 territorios de la división Europa de la OMS, mientras que África registró un aumento de un 23% en los índices de mortalidad.