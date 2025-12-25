De la aprobación del PP a la crítica de Sumar o la satirización de Rufián: las reacciones politicas al mensaje del rey

¿Qué han dicho? Ione Belarra llama a Felipe VI "el nieto político de Franco" y le afea que hable de la dictadura "como si fuera un fenómeno meteorológico".

El discurso de Navidad del rey Felipe VI ha generado reacciones diversas en el ámbito político. Mientras que el PP, a través de su líder Alberto Núñez Feijóo y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han respaldado las palabras del monarca, destacando su llamado a la convivencia y ejemplaridad, la izquierda y los republicanos han sido críticos. Gabriel Rufián de ERC utilizó la sátira para comentar el discurso, mientras que Ione Belarra de Podemos lo calificó de antipolítico y vinculado a la ultraderecha. Irene Montero criticó al rey por defender ideas obsoletas, y Verónica Martínez Barbero de Sumar consideró decepcionante su intervención, enfatizando la necesidad de abordar problemas actuales como la desigualdad y la precariedad.

Las primeras reacciones políticas al discurso de Navidad del rey Felipe VI han consistido en el respaldo a sus palabras por los dirigentes del PP y las críticas por parte de la izquierda y republicanos, desde Podemos al PCE y Sumar.

Dirigentes de los principales partidos políticos se han ido pronunciado sobre el mensaje de Nochebuena del rey Felipe VI, en el que ha pedido ejemplaridad en el desempeño del conjunto de los poderes públicos.

Además, el jefe del Estado ha apelado al diálogo y a la convivencia democrática, además de advertir de que los desafíos que tienen los ciudadanos y la tensión que perciben en el debate público les provoca "hastío, desencanto y desafección".

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "suscribe" las palabras de Felipe VI en lo que define como "un llamado a cuidar la convivencia entre españoles sin olvidar los desafíos de hoy, y reivindicando a la Constitución y a Europa como garantes de libertad y prosperidad". "Nuestra Nación merece un futuro donde caminar juntos, sin barreras ni muros", apostilla Feijóo en su cuenta de X.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, elige un extracto concreto del discurso del rey: "España ha progresado cuando hemos sabido encontrar objetivos que compartir. Y la raíz de todo proyecto compartido es necesariamente la convivencia. Pero la convivencia no es un legado imperecedero. No basta con haberlo recibido: es una construcción frágil. Por esa razón, todos debemos hacer del cuidado de la convivencia nuestra labor diaria. Y para ello necesitamos confianza. Podremos lograr nuestros objetivos, con aciertos y errores, si los emprendemos juntos; participando todos, orgullosos, de este gran proyecto de vida en común que es España".

Menos simpatía ha levantado el discurso del rey en ERC, Podemos o Sumar. Gabriel Rufián ha tirado de sátira para comentar el discurso, publicando una imagen de un cuadro llamado 'Lenin proclama el poder soviético en el Instituto Smolny', que representa al líder comunista ruso anunciando el triunfo revolucionario y la instauración del poder de los Soviets.

Ione Belarra, secretaria general de Podemos, ha sido una de las políticas más duras a la hora de valorar el discurso del rey, a quien define como "el nieto político de Franco". "El rey se sube a la ola del discurso antipolítico en una intervención plagada de lugares comunes [...]. La desmemoria es el principal motor de la ultraderecha hoy", opina.

Por su parte, la eurodiputada Irene Montero considera que el rey "juega para la derecha" y "defiende ideas rancias que ya no funcionan como la "transición modélica" o el discurso 'Campofrío' de la polarización": "La monarquía es parte del problema porque su supervivencia depende de que todo siga igual de corrupto, de machista, de mal".

Verónica Martínez Barbero, portavoz de Sumar en el Congreso apunta a que se ha dado "un discurso decepcionante del rey": "Frente a la desigualdad, la precariedad y la crisis de la vivienda, no vale con exaltar el pasado. La democracia se defiende garantizando derechos aquí y ahora".

