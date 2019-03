Obispo Reig Plá: "En España ha habido más abortos que muertes en la Guerra Civil"

Sin pelos en la lengua, una vez más monseñor Reig Pla lleva a extremos su opinión sobre el aborto. Ha asegurado que se trata de un drama de sociedades atrasadas y da números. "Desde el año 1985 hasta el día de hoy en España hay 2 millones de abortos". Una cifra que compara con varios hechos históricos: "Mucho más que con la Guerra Civíl Española, lo podíamos llamar un holocausto silencioso".

No es la primera vez que el obispo de Alcalá habla sobre el tema, hace sólo medio año se atrevió a afirmar que el aborto y la corrupción van de la mano. "Si se puede matar al inocente indefenso, toda corrupción imaginable es posible y podría ser garantizada como Derecho".

Pero no es el único obispo que ha hablado al respecto, el obispo de Bilbao se ha mostrado en contra de abortar en caso de violación."Yo creo que ese niño concebido de esa violación puede ser dado a una familia para que pueda vivir" dice Mario Iceta. Y no es el único que lo piensa, el obispo de San Sebastián dice algo parecido: "Si una mujer violada cuelga con el trauma de eliminar al fruto inocente es doble trauma".Y asegura que el antreproyecto de ley del aborto del PP les sigue pareciendo injusto, porque puntualiza que la defensa de la vida no puede tener excepciones.