El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha respondido este sábado a las declaraciones del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que critica los datos económicos del Gobierno. Feijóo ha pedido al socialista "un poco más de seriedad" tras asegurar que la economía española "va como un cohete", algo que Puente ha contestado asegurando que el 'popular' "trabaja para los que les sobra de todo".

En un acto de precampaña del Partido Popular en Cieza (Murcia) de cara a las elecciones europeas, el presidente del PP ha preguntado que "qué español siente que va como un cohete al hacer la compra". "¿Qué padre o madre de familia siente que va como un cohete cuando no es capaz de cuadrar las cuentas a fin de día? ¿Qué joven cree que va como un cohete cuando no es capaz ni siquiera de pensar en poder adquirir una vivienda? ¿Qué agricultor cree que va como un cohete cuando se sube al tractor y observa que su tierra no tiene una gota de agua?", ha proseguido.

"Todas estas preguntas las responderemos el 9 de junio en las urnas. Menos bromas y un poco más de seriedad hacia los españoles", ha sostenido Feijóo. A esto, Óscar Puente ha contestado al 'popular' en un tuit preguntando que "a quién pretende engañar". "A ti los padres de familia que no cuadran las cuentas te dan igual. Tú para quien trabajas es para los que les sobra de todo y solo quieren acumular más. Si los padres de familia que no cuadran las cuentas tuviesen que depender de ti, iban apañados", ha asegurado el ministro.

Feijóo, asimismo, también había cargado en el acto contra la cabeza de lista del PSOE, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. El presidente popular ha centrado su discurso en sus propuestas para el campo que lleva a las europeas y en la elección de Teresa Ribera como candidata del PSOE a estas elecciones.

Según el presidente del PP, el "PSOE ha insultado vuestra inteligencia: "El que presenta una candidata que ni conoce el campo ni quiere el campo no merece su voto. El PSOE no es la respuesta al campo, es el problema del campo".