El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha enmendado este martes al líder del PP nacional, Pablo Casado, al asegurar que la Guerra Civil "fue un golpe de Estado".

En una entrevista radiofónica, el popular gallego ha marcado distancias con las afirmaciones de Casado en la tribuna del Congreso, que puso al mismo nivel al bando sublevado y al que defendió la legalidad de la II República.

"La Guerra Civil fue un golpe de Estado", ha dicho Feijóo en la Cadena SER, enmendando lo que dijo el presidente nacional de su partido.

"La Guerra Civil fue un enfrentamiento entre quienes querían la democracia sin ley y quienes querían la ley sin democracia", aseguró Casado el miércoles pasado en respuesta a la comparecencia de Sánchez sobre los indultos, unas declaraciones que causaron mucho revuelo.

Ante esto, Feijóo afirma: "He visto a algún historiador muy sorprendido. Es una forma muy resumida e incompleta de explicar las cosas".

En este sentido, el presidente gallego señala que "lo mejor que podemos hacer es aprender de lo que hicieron de forma inadecuada nuestros bisabuelos".

Casado no ha querido responder a Feijóo en preguntas de laSexta durante un acto esta mañana. Fuentes del partido aseguran que las declaraciones de ambos líderes "no son incompatibles" y que Casado "se reafirma en lo dicho", subrayando que "no entiende" por qué se ha montado tanto lío con sus declaraciones.