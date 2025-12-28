Un estudiante miembro de Nuevas Generaciones del PP: "¿Por qué Franco nos parece mal? El comunismo también es dictatorial"

Un joven de Nuevas Generaciones comienza su intervención en laSexta Xplica haciendo una pregunta que levanta un gran revuelo en plató. Su intención es equiparar a la dictadura franquista con el comunismo.

La mesa de debate de laSexta Xplica ponía sobre la mesa el pasado 6 de diciembre el fenómeno ultra-juvenil que algunos estudios aseguran que está sucediendo en España. Según algunos sondeos y encuestas, cada vez más hombres jóvenes aseguran que votarán a la extrema derecha.

"También es verdad que hemos visto a jóvenes liderando manifestaciones por la vivienda, la sanidad, Gaza...", concede José Yélamo. "Pero esos no salen en los medios", lamenta María González, una joven activista que participa en el programa.

González, que además de activista es profesora de Historia, achaca esta circunstancia a una falta de información y de formación: "No nos dejan acabar el temario. Muchos estudiantes no saben quién es Franco ni lo que supuso, no saben lo que pasó en la dictadura". Pero también señala a las redes sociales como alimento constante de esta ideología: "el algoritmo va a tirar siempre a la derecha, porque hay campañas detrás, no es algo aleatorio". También apunta a los medios de comunicación por dar voz a "fascistas y nazis" que tienen este tipo de discurso, algo que, a su juicio, no solo ocurre en España, sino también en toda Europa.

"Venimos de varias crisis económicas. A estos jóvenes a los que se les había prometido un futuro ya no lo tienen: seguimos compartiendo piso con 30 o 40 años", añade para señalar "el cúmulo de frustraciones" al que hacen frente. "Cuando a esto se le suma el desconocimiento, tienden a la derecha, cuando tiene un discurso supersimplista, lleno de bulos, mentiras y odio. El discurso fácil es meternos con los vulnerables", comenta.

El presentador da paso en este punto a Jon Echevarría, "un joven declaradamente de derechas" que pertenece a Nuevas Generaciones del Partido Popular y que comienza su intervención con una pregunta que indigna a parte de los presentes en plató: "¿Por qué Franco nos parece mal?".

Tras el revuelo general, retoma la palabra. "Efectivamente, nos parece mal porque es un dictador. Pues el comunismo es una ideología intrínsicamente dictatorial. Una ideología que abiertamente aboga por la abolición de la democracia para forzar una dictadura del proletariado", argumenta, mientras que González le asegura que "no hay comunismo en España". "Deja de inventar. Cuando hablo de los bulos, me refiero a esto", responde indignada.

"Esta es una comparación absolutamente relevante porque tenemos una vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y una ministra, Sira Rego, que son del Partido Comunista y ensalzan a Fidel Castro, un dictador cuyo régimen terminó con la vida de 100.000 cubanos inocentes", insiste Echevarría. "Antes de preguntarnos por qué los jóvenes tienden hacia una dictadura tendríamos que saber por qué nos gobiernan dos ministras partidarias de la dictadura", concluye.

