Prosigue el malestar en el seno del Gobierno de coalición por el proyecto de 'Ley Trans'. Fuentes del Ministerio de Igualdad afirman que el PSOE no quiere que el borrador se discuta en el Consejo de Ministros del próximo 23 de febrero, como querían desde el departamento que dirige Irene Montero.

Las mismas fuentes afirman que "la sorpresa es mayúscula" ante esta posición de los socialistas y tachan de "anómalo" que "se bloqueen debates de leyes en la reunión preparatoria del Consejo de Ministros". Asimismo, desde Igualdad afirman que no se ha hecho constar ninguna aportación o modificación por parte de ningún ministerio.

Desde Moncloa, no obstante, afirman que no aceptan fechas unilaterales, que el borrador de la norma que se filtró no fue consensuado y que no se ha seguido el trabajo habitual entre ministerios en su elaboración. Insisten además en la cuestión de que la norma cuente con la suficiente calidad normativa y seguridad jurídica.

Estas fuentes aseveran que el Gobierno hubiera preferido que este trabajo hubiera seguido "los cauces habituales" para la tramitación de cualquier ley y que de forma interna se elaborase un "texto consensuado".

Afirman además que la filtración pública del borrador, que "solo responde a las aspiraciones de uno de los partidos" de la coalición, no lo está haciendo posible, así como "el establecimiento unilateral de unas fechas tope que no se corresponden con la marcha actual de los trabajos".

Insisten asimismo en la necesidad de dotar al anteproyecto del "rigor constitucional que requiere cualquier norma que regula derechos", aunque defienden el compromiso del Gobierno para sacar adelante la ley "lo antes posible".