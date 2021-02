Fuentes de QuirónSalud Barcelona han desmentido a laSexta que el candidato del PSC a presidir la Generalitat, Salvador Illa, diera positivo en COVID el pasado 6 de febrero, como afirmaba un documento difundido y posteriormente borrado por el famoso tuitero y exmiembro de Ciudadanos Alvise Pérez.

Según ha podido comprobar laSexta, el texto no corresponde a ningún documento emitido por el hospital. De hecho, fuentes de este mismo centro hospitalario han asegurado que "no existe ningún análisis con ese nombre" y que el número de laboratorio es falso: "No es nuestro porque tiene nueve dígitos y el nuestro tiene ocho". La cabecera del documento tampoco coincide con los emitidos por este mismo centro.

Un análisis trucado que el tuitero ha lanzado por redes sociales y que ha sido respondido por la cuenta oficial del PSC, aunque posteriormente Alvise lo ha eliminado. El tuitero difundía así el bulo que acusa al exministro de haber dado positivo en COVID y justificaba, de alguna manera, que el candidato del PSC rehusara hacerse una prueba de diagnóstico de coronavirus para someterse al debate que tuvo lugar en TV3 el pasado 9 de febrero.

En el documento se tachan algunos datos personales, como el DNI o el número de teléfono, aunque aparece la fecha de nacimiento de Salvador Illa y su nombre al completo junto con un diagnóstico positivo en coronavirus detectado mediante una PCR. Además, se exige al paciente consultar con su médico las medidas que deberá tomar. Un análisis que ha sido falsificado.

A pesar de que el tuitero ha borrado el mensaje original, posteriormente ha retuiteado a otros usuarios de la red social que estaban difundiendo el informe.

Además, ha añadido otro tuit en el que se desmarcaba de la polémica: "Si el documento de Salvador Illa que está circulando por Internet es auténtico sería un escándalo que este hombre no dimita inmediatamente. Y si es fake, sería incomprensible que el PSOE no lo denuncie a la Policía para localizar a quien lo falsificara. Sea como sea, reacción", afirmaba.

Algunas formaciones políticas, como el PP y Ciudadanos, habían insinuado al exministro la posibilidad de que se hubiera vacunado y, por ese motivo, se hubiera negado a realizarse una PCR. Algo que ha desmentido el Ministerio de Sanidad mediante un certificado en el que ha afirmado que Salvador Illa no ha recibido ninguna dosis de las vacunas contra el COVID.

El propio Salvador Illa ha explicado en 'El Debat' de laSexta los motivos que le condujeron a negarse a la realización de la prueba: "He estado muchos meses pidiéndole a los españoles que se siguieran los protocolos que dictamos las autoridades sanitarias. Establecen que las PCR o las pruebas de antígenos se tienen que hacer en los supuestos de que alguien tenga síntomas, y no los tengo, o haya sido contacto estrecho de un positivo, y no lo he sido". Además, Illa ha negado con rotundidad haberse inoculado la vacuna: "Claro que no me he vacunado", ha defendido.