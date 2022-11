La ONG Lighthouse Reports ha determinado tras una nueva investigación de la tragedia de Melilla que al menos una persona murió en suelo español. La investigación se ha basado en imágenes y testimonios que aseguran que algunas personas fueron aplastadas en el lado español de la frontera, abandonadas sin recibir atención médica y que, de hecho, alguna muerte se produjo en territorio español.

En una rueda de prensa en el Parlamento Europeo, el director gerente de la ONG, Daniel Howden, explicó que las imágenes de la investigación han sido distribuidas por un consorcio internacional que incluye a los diarios El País, Le Monde y Der Spiegel. Howden relató la manera en que la ONG ha analizado lo ocurrido para realizar una reconstrucción visual de la tragedia del pasado 24 de junio durante la avalancha de inmigrantes que acabó con al menos 23 subsaharianos fallecidos. La investigación se ha prolongado durante cuatro meses y ha recopilado fragmentos de vídeos y otras imágenes, testimonios de supervivientes, de testigos e incluso de la Guardia Civil, explicó el representante de la organización.

El miembro de la ONG señaló que, entre otras cosas, la investigación recoge el testimonio de un oficial que admite por primera vez de facto la posibilidad de que personas murieran en el lado español. Las imágenes muestran que las fuerzas españolas podían ver lo que pasaba en el otro lado de la frontera, aseguró. "Vemos que las fuerzas marroquíes seguían pegando a la gente que estaba sufriendo gravemente" y que "cientos de personas que habían entrado (en España) fueron empujadas al lado marroquí de la frontera", pese a que los agentes de ese país les estaban atacando y no era un entorno seguro.

"No tenemos (resultados de) autopsias para decir cuál fue causa de muerte de las 23 personas fallecidas, pero no hay evidencias de que se ofreciera una atención médica", y ello pese a la presencia de ambulancias en el lugar, según ha añadido Howden.

Interior critica las "especulaciones" y niega esta versión

Fuentes de Interior han asegurado que es "decepcionante" que se acuse "de algo tan grave sin pruebas contundentes" y ha negado las presuntas evidencias en las que se basa la investigación.

"No se puede usar como tal un testimonio de 'alguien que dice que cree recordar que alguien se desmayó'", han indicado estas mismas fuentes, que han mantenido su versión sobre que el pasado 24 de junio todo se hizo de manera correcta. En este sentido, el Ministerio del Interior "lamenta que en un hecho de estas características se difundan hipótesis y conjeturas que carecen de cualquier base probatoria seria".

Asimismo, ha señalado que la investigación "no desvirtúa en ningún momento la realidad de los hechos": "La actuación de la Guardia Civil fue absolutamente proporcional, profesional y ajustada a derecho, el trabajo de la Guardia Civil no tuvo ninguna incidencia en los fallecimientos, y ninguna muerte tuvo lugar en territorio nacional".

Además, fuentes de la cartera dirigida por Grande-Marlaska han insistido en que lamentan "que determinados partidos políticos traten de instrumentalizar una tragedia como la del 24 de junio recurriendo a especulaciones periodísticas".

Piden su dimisión

Tras la publicación de la investigación, el portavoz del Partido Popular, Esteban González Pons, ha criticado "lo hipócritas que suenan ahora las frases de PSOE y Unidas Podemos sobre el rechazo en la frontera". Así, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro Marlaska de "mentir".

"Nos enteramos de lo que ocurre por la BBC y por un Consorcio Internacional. No es un síntoma de salud democrática que nos enteremos a través de esos medios", ha aseverado el representante 'popular', que ha exigido la dimisión del ministro: "Si esto no pasa... no descartamos ningún escenario", ha advertido.

"El ministro de Interior debe dimitir esta misma noche por mentiroso. Si no lo hace, el presidente debe cesarle. Y si no lo cesa, se hará corresponsable de sus mentiras", ha añadido tras exigir a Marlaska "que deje de esconderse detrás de la Guardia Civil y Policía Nacional": "Debe defenderlos, no usarlos para taparse sus mentiras. Que se responsabilice y pague".

El eurodiputado de Anticapitalistas Miguel Urbán ha indicado, por su parte, que las nuevas imágenes corroboran que existe "una responsabilidad directa de las Fuerzas de Seguridad del Estado y del Gobierno español" en todo lo ocurrido y que "ya no hay forma de esconder esto". "Debería tener responsabilidades políticas y jurídicas para evitar la impunidad".

En ese contexto, el eurodiputado ha asegurado que tiene previsto pedir de nuevo la comparecencia del ministro español de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ante la comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo para que de explicaciones de lo ocurrido y que, mientras tanto, instará a un debate en el pleno de la Eurocámara en diciembre a la luz de las nuevas informaciones. Además, ha indicado que "es fundamental el cese o la dimisión de Marlaska".

La rueda de prensa se enmarca en unas jornadas que hoy acoge la Eurocámara tituladas 'En tierra de nadie' que incluyen la proyección del documental de la BBC sobre Melilla y el nuevo documental de Lighthouse Reports, así como tres paneles de expertos en derechos humanos y periodistas.