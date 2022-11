Los diputados que este viernes han visionado las imágenes de la tragedia del pasado 24 de junio en la valla de Melilla no han podido constatar si se produjeron víctimas mortales en territorio español durante la avalancha de inmigrantes que acabó con, al menos, 23 subsaharianos fallecidos. Sí han podido comprobar, no obstante, que la avalancha llegó a alcanzar la parte española y que miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes también actuaron en territorio español. Asimismo han lamentado que no hubo una atención sanitaria adecuada a los inmigrantes que resultaron heridos.

Algunos portavoces de los grupos parlamentarios se han expresado así tras visionar a puerta cerrada en el Congreso las imágenes de ese día, facilitadas por el Ministerio del Interior y recogidas en ocho horas de grabaciones, desde las 7 a las 11 de la mañana.

Sin embargo, los diputados solo han visto un tercio de ellas, por lo que la sesión no se ha prolongado tanto como estaba previsto. Han rechazado seguir viendo las grabaciones de las cámaras fijas del perímetro, que no aportaban nada de los hechos ocurridos, y se han centrado en las aéreas del helicóptero y el dron de la Guardia Civil.

Tras el visionado, algunos diputados han mantenido sus dudas, ya expresadas en su visita a la valla, y esperan la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el próximo miércoles en el Pleno del Congreso para poder aclararlas.

Hasta que eso ocurra, en el PP mantienen la puerta abierta a solicitar una comisión de investigación en el Congreso sobre lo sucedido. Así lo ha asegurado la portavoz de Interior del PP, Ana Vázquez, para quien estos vídeos dan a la formación popular "más motivos" para pedir la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y para defender la actuación de la Guardia Civil el día del asalto.

Unidas Podemos exige un protocolo y cambios legales

El portavoz de Interior de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Enrique Santiago, ha reiterado la necesidad de un protocolo y cambios legales sobre la actuación en casos de entrada de inmigrantes tras ver los vídeos de la tragedia del pasado mes de julio en Melilla, para evitar que vuelva a repetirse.

En rueda de prensa en el Congreso tras ver las imágenes Santiago ha expresado que “la diferencia entre la vida y la muerte es garantizar que se cumpla la ley”. En este caso, él piensa que no se garantizó la ley y ha pedido la creación de "un protocolo y operar las reformas legislativas necesarias" para que todas las personas que tengan derecho a asilo lo tengan, además de a identificar a las víctimas de la tragedia de julio, cuyo número aún es impreciso.

A preguntas de los periodistas, Santiago aseguró no haber visto “ningún ataque directo de esas personas a los cuerpos de seguridad”, sino que simplemente llevaban “herramientas para derribar las puertas”; eso sí, reconoció que se produjo un “intercambio de piedras”.

Bildu denuncia que no hubo atención para los heridos

Bildu denuncia que no hubo atención a los heridos en el asalto a la valla de Melilla y acusa a Marlaska de ser "poco transparente"

El diputado de EH Bildu Jon Iñarritu ha denunciado que no hubo atención a los heridos en el asalto a la valla y que "ninguno de ellos", ni las personas migrantes ni los agentes policiales, fueron atendidos por "la famosa ambulancia que estaba a 100 metros". Además, ha acusado a Grande-Marlaska de ser "poco transparente".

En rueda de prensa tras el visionado de imágenes ha indicado que las mismas "no permiten dar respuesta a muchas preguntas que seguimos teniendo a día de hoy". Iñarritu avisó de que en el visionado se perciben imágenes "controvertidas", como el lanzamiento de piedras por parte de guardias civiles contra migrantes que estaban en la valla. "Es cierto que hubo intercambio de piedras, que se arrojaron palos en algunas ocasiones por parte de los migrantes", dijo, pero "cuanto menos" la actitud de los agentes "se debería estudiar".

Marlaska: el vídeo demuestra que no hubo muertos en territorio español

Por su parte el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha defendido que las grabaciones demuestran que no hubo fallecidos en territorio español y que la Guardia Civil usó "medios proporcionales" para hacer frente al "ataque violento" contra la frontera.

En declaraciones desde Bruselas, donde acude a la reunión extraordinaria de responsables de Interior europeos para tratar la cuestión migratoria tras la crisis del 'Ocean Viking', el ministro ha insistido en que las grabaciones de seguridad muestran una "actuación proporcional" de los agentes españoles en Melilla, defendiendo la respuesta "legal y proporcional" de España ante el asalto en el que "no hubo ninguna muerte en territorio nacional".