La nueva estrategia de comunicación de Rajoy, más entrevistas pero mismo discurso

Con apenas tres meses trascurridos de este 2015, Rajoy ya ha concedido más entrevistas que en todo el año pasado. El presidente repite una y otra vez su objetivo: "crecer y crear empleo". Porque si no ha quedado claro, la situación que heredó su gobierno no fue nada fácil.

Del ya está todo dicho sobre el caso Bárcenas, pasando por el PP no sabía nada, el presidente no se ha cansado en subrayar el combate de su gobieno contra la corrupción. Del fenómeno Podemos. Rajoy recupera un axioma. Ante asuntos incómodos, siempre se puede recurrir a un clásico, "no vamos a adelantar acontecimientos".

Al mal tiempo, crisis internas incluidas, Rajoy le pone buena cara. Y si hay que hablar del clima, pues se habla o de objetivos logrados como el de dejar de fumar: "En abril haré año y medio sin fumar". Estilo Rajoy que este martes vuelve a desembarcar en Génova con la Junta Directiva Nacional.