La nueva Ejecutiva del PSOE es aprobada con el 86% de los votos

Las negociaciones por completar la lista de los elegidos se prolongaron hasta la madrugada. Al filo de la una la propia Susana Díaz era la encargada de comunicar los nombres. Uno de los principales quebraderos de cabeza de Pedro Sánchez habría sido en qué lugar colocar a Javier Fernández que se queda sin la presidencia del Consejo Territorial, que pasa a manos de la presidenta de la Junta de Andalucía. Sánchez quería seguir contando con el presidente de Asturias y por ello habría creado el Consejo para la Transición Industrial y Energética.

De las 38 caras que componen la ejecutiva, ocho vienen del PSOE andaluz. Entre ellas la misma presidenta, en manos de Micaela Navarro, el secretario de Política Federal, Antonio Pradas o los responsables de Sanidad, Formación y Agricultura y Pesca. “Eso no significa ningún tutelaje por parte de Andalucía” afirma Micaela. Un equipo integrador según Susana Díaz que “no tiene ni colores ni apellidos”.

Pero con el que Eduardo Madina y José Antonio Pérez Tapias no se sienten identificados. Para Tapias “no ha sido el congreso de la integración”, al igual que para Madina: “No, no ha habido integración. Yo no he tenido la oportunidad de hablar él en estos días, creo que Pérez Tapias tampoco”.

La Ejecutiva que empieza rodar es más reducida en número de miembros que la anterior pero no en cargos de responsabilidad. Pedro Sánchez cuenta con once secretarios de área más que Rubalcaba con carteras de nueva creación. El PSOE del cambio ya tiene sus piezas encajadas.

La lista de los 38 miembros de la dirección federal quedaría así:

.- Presidencia: Micaela Navarro

.- Secretaría General: Pedro Sánchez

.- Secretaría de Organización y Acción Electoral: César Luena

.- Secretario de Política Federal: Antonio Pradas

.- Secretaría de Igualdad: Carmen Montón

.- Secretario de Acción Política, Ciudadanía y Libertades: Patxi López

.- Secretaría de Reformas Democráticas: Ximo Puig

.- Secretaría de Política Municipal: Adriana Lastra

.- Secretaría de Economía: Manuel de la Rocha

.- Secretaría de Sanidad: María José Sánchez Rubio

.- Secretaría de Empleo: María Luz Rodríguez

.- Secretaría de Ciencia, Participación y Política en Red: María González Veracruz

.- Secretaría de Estudios y Programas: Meritxell Batet

.- Secretaría de Relaciones Internacionales: Carme Chacón

.- Secretaría de Formación: Estefanía Palop

.- Secretaría de Movimientos Sociales: Pedro Zerolo

.- Secretaría de Cambio Climático y Sostenibilidad: Pilar Lucio

.- Secretaría de Administraciones Públicas: Susana Sumelzo

.- Secretaría de la Unión Europea: Iratxe García

.- Secretaría de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural: María Luisa Faneca

.- Secretaría de Educación: José Miguel Pérez

.- Secretaría de Bienestar Social: María Luisa Carcedo

.- Secretaría de Cultura: Ibán García del Blanco

.- Secretaría de Emigración: Roberto Jiménez

.- Secretaría de Cooperación para el Desarrollo: Noemí Cruz

.- Secretaría de Pequeños Municipios: Manuela Galiano

.-Secretaria de Inmigración: Eva Matarín

VOCALES.-

Pere Navarro - Tomás Gómez - José Ramón G. Besteiro -Rosa Eva Díaz Tezanos - Emiliano García Page - Francina Armengol - Carlos Pérez Anadón - María Ascensión Murillo - Javier Abreu - Francisco Pizarro - Juan Pablo Durán.