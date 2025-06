¿En nombre de quién actuaba Leire Díez? El PSOE calla mientras la oposición presiona para que expliquen el escándalo

En Ferraz reina la cautela tras las polémicas conversaciones de Leire Díez, donde ofrecía pactos a cambio de información de la UCO. El PSOE ha abierto un expediente informativo que podría llevar a su expulsión. Sin embargo, el partido evita dar detalles escudándose en la protección de datos. La Comisión de Ética y Garantías evaluará el caso tras la declaración de Díez. Mientras, socios como Izquierda Unida critican la falta de medidas contundentes, y el PP exige explicaciones de Pedro Sánchez en el Congreso. Sumar, por su parte, no apoya al PP y critica su falta de credibilidad, abogando por enfrentar la corrupción con medidas concretas.

En Ferraz la cautela se ha convertido en la protagonista de los últimos días a raíz de las polémicas conversaciones de Leire Díez en las que ofrecía pactos a cambio de trapos sucios de la UCO. Por eso, ahora tras la apertura de un expediente informativo se enfrenta a uno de tipo disciplinario en el que podría contemplarse su expulsión del PSOE.

Preguntados de forma reiterada, los socialistas esgrimen la protección de datos como argumento para no dar detalles del proceso interno abierto. De hecho, lo único que se sabe es que será a lo largo de esta semana -sin conocerse el día- cuando declare ante un de las personas del equipo jurídico de la formación. Una vez recopilada toda la información y las alegaciones de Díez, este abogado será el encargado de elevar el asunto a la Comisión de Ética y Garantías.

Y es que, al menos, en público las respuestas por parte del PSOE son pocas. Sin ir más lejos, a primera hora de este lunes el ahora líder del PSOE madrileño ha subrayado haber "abierto un expediente", al tiempo que ha instado a "dejar que el PSOE haga su trabajo". Un expediente que para sus socios de coalición, Sumar y las formaciones que su paraguas alberga, ven insuficientes.

En ese sentido, se ha pronunciado también este lunes el líder de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, quien ha definido esos audios de Leire Díez como de "absolutamente infumables" ante los que son necesarias "medidas más contundentes de las que se han tomado" hasta la fecha.

Ante la flagrante ausencia de explicaciones, desde la oposición el Partido Popular (PP) piden que las ofrezca el mismo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una comparecencia urgente en el Congreso de los Diputados como parte de su misión de "intensificar la labor de control al Gobierno". Todo para enfrentar lo que consideran como "una guerra sucia de manual".

Una exigencia de Génova que, de momento, en Moncloa no parece una opción. Por ejemplo, este lunes Sánchez ha estado en Melilla para inaugurar un hospital para después comparecer, pero sin la posibilidad de que la prensa hiciese preguntas. Todo tras una semana desde que saliera a la luz el primera audio de la presunta fontanera del PSOE.

Tampoco desde Sumar pretenden apoyar la iniciativa de los 'populares', pues consideran que no están para dar lecciones. Así lo avanzaba el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien subraya que el PP "no tiene ninguna credibilidad". Eso sí, advierte a sus socios que en Sumar les importa "la corrupción" que debe afrontarse "con medidas, no con barro ni fontaneros".

Mientras, los socialistas se resisten a rectificar declaraciones como las pronunciadas este sábado por Óscar López. "No puede ser que un cargo público que un cargo publico que cobra 70.000 euros de la Comunidad de Madrid esté fantaseando con asesinar al presidente del Gobierno", en referencia a una conversación en la que falsamente se indicaba que un miembro de la UCO, ahora en el equipo de Isabel Díaz Ayuso, proponía colocar una "bomba lapa" en el coche de Sánchez. De hecho, López se reitera en que no ha mentido. Incluso, insiste en no se verá "un corte" suyo "con ninguna falsedad", puesto que él solo se ha hecho "eco de una noticia".