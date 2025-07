Noelia Núñez insiste en que cometió un "error" con su formación académica: "Voy a retomar mis estudios"

Noelia Núñez ha dimitido como diputada y de todos sus cargos en el Partido Popular después de que se conociera que no había terminado ninguna de las tres carreras que aparecían en su currículum, incluido el que consta en la web del Congreso de los Diputados, y ha reconocido que todavía está asumiendo toda la situación que está viviendo estos días.

En una entrevista en 'Espejo Público' de Antena 3, la ya exdiputada del PP ha desvelado que sigue tratando de digerir lo ocurrido, pero al mismo tiempo ha desvelado lo mal que lo está pasando su familia: "Estoy asumiendo todo un poco, sobre todo desde el punto de vista personal. Mis padres lo han pasado muy mal. Estoy asumiendo todo. Cuando ves a los padres llorar, cuesta asimilarlo".

"Han sido horas y días duros y complicados asumiendo todo. He leído barbaridades de mí. Cuando uno está en política se prepara, pero la familia no se prepara. Lo he pasado mal por ellos, pero están orgullosos de mí y de lo que he hecho, que haya asumido mi responsabilidad", ha añadido.

Respecto a su formación académica, Núñez ha señalado cometió un "error" en la redacción de lo que figura en la web del Congreso, pero matiza que en la del Ayuntamiento de Fuenlabrada está explicada correctamente: "Yo tengo una información publicada en el Congreso que es errónea porque da a entender que he finalizado mis estudios, de ahí mi error. En el portal de Transparencia del Ayuntamiento Fuenlabrada lo explico tal y como es. En ese perfil no digo que he terminado los estudios ni digo que soy graduada".

Eso sí, ha reconocido que ella misma fue la que rellenó esa descripción para el Congreso y apunta que "tendría que haber puesto 'he cursado' o 'estudios en'. Además, ha apuntado que se "está atacando de manera injustificada" a la universidad por no explicar correctamente su titulación: "Yo no relleno ese perfil, no está escrito por mí. Cuando se me advierte del link, pido que se modifique porque esa información no es cierta".

Aunque la exdiputada popular ha matizado que no es cierto que haya sido profesora, algo que ha querido dejar claro que nunca ha afirmado: "Soy transparente. Yo no he sido profesora, acudí a una universidad en Guatemala a contar mi experiencia a los alumnos en la política española".

Además, Núñez ha mostrado su intención, ahora que ha abandonado la política, de volver a cursar el grado en Derecho: "Voy a retomar mis estudios. Voy a retomar lo que empecé, voy a volver a retomar el grado en Derecho prioritariamente, que es el que tengo más avanzado que el de Estudios Ingleses. De momento necesito unos días para coger aire y respirar".

Al ser preguntada por los motivos que le llevaron a su dimisión, ha aclarado que se debe a que considera que "es un error" lo que ha redactado en el Congreso: "El error, según lo que manifiesto, es que el redactado del Congreso puede dar a entender que he finalizado mis estudios. Pero no era mi intención".

No obstante, Núñez ha querido aclarar que nadie le ha forzado ni le ha pedido dimitir dentro del PP, sino que ha sido "voluntad" suya hacerlo porque "ha aprendido" mucho de Alberto Núñez Feijóo y considera que se tiene que recuperar "el credo en las instituciones".