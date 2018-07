El New York Times considera "un circo" la situación política española y critica que las "ambiciones" impidan el acuerdo

El diario The New York Times ha afirmado en un editorial que, tras las últimas elecciones, los líderes políticos españoles no han sabido sobreponerse a sus "ambiciones personales" y, al final, la realidad ha estado cerca de "un circo".



Tras décadas de alternancia entre dos partidos, dice el Times, los votantes apoyaron en diciembre pasado "a nuevos partidos que prometían un nuevo comienzo, un alivio de la austeridad y el fin de los escándalos y del nepotismo de la vieja guardia".



Eso "debería haber llevado a esfuerzos de los líderes políticos para dejar a un lado sus ambiciones personales y rivalidades, pero al final la realidad ha estado más cera de lo que los españoles califican desdeñosamente como un circo", señala el diario.



En el editorial, titulado "Confusión política en España", el Times señala que "la democracia puede ser difícil a veces", pero ante las nuevas elecciones "es importante tener en mente que la democracia no es la causa de los problemas, como los líderes autoritarios argumentarían, sino el reflejo de una nación intentando resolverlos". "Un mensaje claro de las elecciones de diciembre fue el clamor por una forma mejor y más honesta de liderazgo. Los políticos españoles en medio de la riña deberían recordar eso", añade el diario.



El The New York Times apunta que las encuestas ante las próximas elecciones hacen prever un Parlamento aún más disputado, "que llevaría a más tiempo de limbo político". Según el editorial, el PP y el PSOE "rechazaron formar una gran coalición" mientras que Ciudadanos y Podemos se decantaron por "la riña y la mutua animosidad".



Aunque el diario indica que "España no está sola en la confusión política", y hace referencia a los "tiempos difíciles en la Unión Europea por la crisis del euro y los refugiados", alerta que el país no puede dejar de mover ficha pronto. Recuerda, en ese sentido, que "la Comisión Europea presiona a Madrid para reducir su déficit presupuestario".