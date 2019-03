Navarro sobre el rey: "No hablamos de política, sino de alguien con un problema de salud"

El primer secretario del PSC, Pere Navarro, ha expresado que no se debe aprovechar que el Rey Juan Carlos I pase por el quirófano para operarse de la cadera izquierda para debatir sobre el futuro de la Corona.



"Ahora no es el momento de hablar sobre la situación de la Corona, la Monarquia, etc. Estamos hablando de la situación de una persona que merece respeto y que hemos de desear que se recupere pronto", ha afirmado en declaraciones a los periodistas en Manlleu (Barcelona).



Cabe recordar que el primer secretario del PSC pidió en febrero que el rey abdicase en favor del Príncipe Felipe, convirtiéndose en una de las primeras voces en plantear este debate.

Al respecto, el coordinador federal de IU, Cayo Lara, ha afirmado que el rey Don Juan Carlos debería operarse en un hospital público para dar ejemplo como Jefe del Estado y no perder una "oportunidad histórica" de defender la sanidad pública, que, a su juicio, es una de las mejores del mundo.



"Nos hubiera gustado que el Rey ó los que le asesoran hubieran tomado la decisión de ir a un hospital público para dar ejemplo y para defender la sanidad pública, cuestionada por sectores de intereses económicos bastardos en nuestro país", ha señalado declaraciones a los medios de comunicación, coincidiendo con la Fiesta del PCE.