Navarra mantendrá el cierre perimetral durante el puente de diciembre. Así lo ha explicado María Chivite, presidenta del Gobierno de Navarra, en una entrevista en RNE. "No debemos confiarnos, no podríamos confiarnos en levantar las restricciones en ese puente tan largo que viene ahora y que luego llegáramos a las Navidades con unas cifras que crecieran", ha señalado Chivite.

Navarra se convierte en la primera comunidad en anunciar la decisión. Así, se mantendrá el cierre perimetral de la Comunidad foral durante el periodo de puentes festivos que comienza el 29 de noviembre, con la festividad de San Saturnino en Pamplona, y que incluye el 3 de diciembre, Día de Navarra, además de los festivos del 6 y el 8 de diciembre.

Preguntada sobre la celebración de las Navidades, Chivite apuntó que los navarros "no vamos a tener unas Navidades de cenas o comidas con muchas personas". "Tenemos que ver con qué datos llegamos a Navidades. Nuestra idea es poder abrir la mano en un medio plazo, pero desde luego no vamos a tener unas Navidades de cenas o de comidas con muchas personas. Procuraremos que pueda haber dos unidades familiares", ha añadido la presidenta regional.

No es un caso excepcional, el resto de comunidades también se enfrentan a esta decisión. De momento, la Comunidad de Madrid no ha tomado "ninguna decisión" sobre aplicar o no un nuevo cierre en la región con motivo del puente de diciembre. "En función de cómo evolucione Madrid veremos exactamente qué medidas hay que tomar", aclaró el pasado viernes el viceconsejero de Salud Pública Antonio Zapatero.

Por su parte, Andalucía se inclina por seguir restringiendo los movimientos. Su vicepresidente, Juan Marín, ha mostrado sus reservas sobre abrir el territorio durante el puente de la Constitución debido a que la situación de contagios "es muy preocupante", especialmente grave en zonas como Granada. "Si tenemos que estar 15 días más con estas medidas, la población lo entenderá. Mientras no tengamos la vacuna será muy complicado volver a la normalidad antes de desplazarnos", añadió el dirigente andaluz.

De cara al puente de diciembre también se pronunció este lunes Fernando Simón. El director del Centro de Alertas Sanitarias insistió en que el objetivo "es bajar a niveles de transmisión por debajo de los 60 casos por cada 100.000 habitantes para tener controlada la pandemia". Así, advirtió de que "este proceso será largo y ahora nos enfrentamos a varios riesgos como el invierno, el puente de la Constitución y las Navidades si no lo hacemos bien. Hay que disfrutar de la Navidad pero sin que supongan un incremento de casos".