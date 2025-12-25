Navarra abre un expediente para reclamar decenas de bienes públicos inmatriculados por la Iglesia gracias a la 'ley Aznar'

Los detalles Solo en la Comunidad Foral, la Iglesia cuenta con unos 3.000 bienes asignados como propios y se cree que puede haber 1.600 de carácter no religioso.

Navarra ha iniciado un proceso judicial para reclamar decenas de bienes públicos que la Iglesia católica se apropió bajo la 'ley Aznar', vigente de 1998 a 2015. Esta normativa permitió a la Iglesia registrar miles de propiedades, incluidos templos, a su nombre. En Navarra, la Iglesia posee unos 3.000 bienes, de los cuales 1.600 podrían no ser religiosos. El Gobierno navarro es el primero en abrir un expediente para investigar y recuperar estos bienes. Actualmente, se centran en 79 bienes de 26 municipios. Sin embargo, los detalles son confidenciales para no afectar futuras acciones legales. El Obispado ha expresado sorpresa por estos informes.

El Gobierno navarro se ha convertido en la primera comunidad autónoma en abrir un expediente administrativo para investigarlos con vistas a una reclamación judicial para recuperar los bienes y volver a destinarlos a uso público.

Cristina Contreras, de la Plataforma Defensa Patrimonio Navarra, asegura que dichos bienes pueden ser muy diferentes: "Jardines, cementerios, calles, parques, bajos, locales comerciales... Fincas rurales son la mayoría", declara a laSexta.

Por el momento, el Gobierno foral va a avanzar con 79 bienes de 26 municipios con posible titularidad pública. No obstante, los datos como qué son o dónde están son confidenciales, ya que no quieren dar pistas ante un posible juicio para recuperarlos.

En Galar quieren recuperar este parque pegado a su iglesia. Figuraba a nombre del pueblo, pero la Diócesis de Pamplona lo inmatriculó en 1980 (gracias a otros privilegios eclesiásticos, en este caso, fuera de la 'ley Aznar').

Luis Biurrun, del Concejo de Galar, explica que "en su día era plaza, no como está ahora y ellos la registraron en su día como huerto de secano".

De momento, solo una cuarta parte de los municipios, concejos y entidades locales lo han pedido. La jefa de Sección Comunales Navarra, Miren Eseverri, añade que "se han detectado 58 con indicios de titularidad pública y 21 con evidencias de titularidad pública" que incluyen "frontones, huertos y ermitas".

No se ha revelado cuáles son exactamente por las posibles acciones judiciales posteriores en las que entraría el Gobierno de Navarra. Además, solo se podrían reclamar los comunales, ya que con los bienes privados no se puede hacer nada.

Por su parte, el Obispado se ha mostrado sorprendido de que se hagan este tipo de informes con dinero público y que ellos se enteren por los medios.

