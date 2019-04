Naseiro desmonta ante el juez la coartada de Bárcenas como marchante de arte: "No compraba cuadros, ni era coleccionista"

El extesorero de Alianza Popular Rosendo Naseiro ha desmontado en su declaración como testigo en el juicio de Gürtel la versión de Bárcenas de que parte de su dinero procedía de operaciones de compraventa de arte que realizó con él: "El señor Bárcenas no compraba cuadros, ni era coleccionista".

"Desde luego el señor Bárcenas no era marchante de arte ni cosas de esas", ha reiterado para añadir que en un momento dado Bárcenas le pidió que dijera que sí hacía negocios con él para "justificar ante sus amigos que compraba cuadros", aunque no recuerda si esa conversación fue antes o después de saberse investigado.

"El señor Bárcenas me pidió para poder decir que coleccionaba cuadros conmigo, y yo le dije en esa ocasión que sí, pero me enteré luego que lo que decía era que los cuadros eran de él, que la colección era de él y no mía, cosas muy raras", ha dicho.

"Puede ser que a lo mejor algún cuadro pequeño, sin importancia, le vendiera", ha reconocido en otro momento de su declaración a preguntas de la fiscal, pero ha agregado que se trataría de cuadros de no más de 50.000 euros "para decorar" y no de operaciones de importancia.