Antes de que la manifestación empezara a andar en un ambiente festivo, el vicepresidente de SCC, José Domingo, ha explicado que han convocado la marcha para denunciar el "golpe de estado institucional perpetrado" por los partidos independentistas, mediante un proceso soberanista que, ha advertido, puede "romper la paz social".

"Estamos aquí para dar un toque de atención porque la democracia, la convivencia y la libertad están en peligro ante un proceso que pone en peligro el orden y la legalidad, algo muy peligroso", ha advertido el vicepresidente de la entidad antiindependentista.

Los manifestantes, que portaban muchas banderas españolas y algunas "senyeras" catalanas y banderas europeas, han coreado lemas como "No a la independencia, sí a la convivencia", "¡Aturem el cop!","Que no nos engañen, Cataluña es España" y "Aquí estamos, nosotros no nos vamos".

La marcha se ha desarrollado con normalidad y sin incidentes en medio de un ambiente festivo y ha tardado poco más de una hora en recorrer los aproximadamente 500 metros que separan la plaza Urquinaona y la plaza Sant Jaume.