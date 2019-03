Moreno Torres, exdiputado de Madrid: "Estoy tocándome los cojones que para eso me hice diputado"

Dentro de la trama púnica la política se veía de otra manera. En una conversación entre el exdiputado de la Asamblea de Madrid, José Moreno Torres, y David Marjaliza uno de los jefes de la operación, se escucha cómo José Moreno Torres contesta al ¿qué tal? de Marjaliza de forma directa: "Tocándome los cojones que para eso me hice diputado".

Según refleja el sumario al que ha tenido acceso laSexta, la clave del presunto engranaje corrupto consistía en ser generoso con los que llegasen al poder. "A ver si hay suerte y repite, que a mí me han llegado rumores de que no repite", asegura en la conversación Marjaliza, a lo que Moreno le contesta: "¿Que repite este? Pues a chupársela a este, ¿Que no repite porque ponen a otro? Pues al que venga se la chupamos. Vamos a por él. Siempre es lo mismo tío".

El 'para qué' tanto cariño lo refleja en uno de sus informes la Guardia Civil: "Siguen aprovechándose de contactos personales con influencias públicas y políticas para obtener información privilegiada sobre procedimientos de contratación pública".



Y en esos contratos públicos siempre habría margen para los intermediarios. Así lo evidencia uno de los empresarios de la investigada Cofely a Marjaliza: "Saben que siempre va a haber un sobrecoste, evidentemente".

En Valdemoro el alumbrado de las fiestas no habría necesitado un concurso público. El ahora exalcalde José Carlos Boza ofreció un negociado sin publicidad y competidores a Cofely quien ya se encargaba de las luces del municipio.



Y el cabecilla de la trama iba un paso más allá en materia de beneficios, Marjaliza asegura a Pedro García (Cofely): "Aprovechamos y le metemos las luces de Navidad y le metemos todas las historias". "A ver si hay un margen para la casa, y para los amigos,aunque sea una cena, coño", contesta Pedro García.



Para los cerebros de estas presuntas corruptelas la situación del país no era preocupante. Marjaliza decía estar contento con Rajoy: "Va de lujo, con Rajoy al frente va de lujo". Y Granados también con de Guindos. Parece que por la Púnica no llegó a pasar la crisis.