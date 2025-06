Morant tilda de "vergüenza ajena" que Mazón pida elecciones a Sánchez: "Tiene que dejar de ser un problema"

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, criticó al jefe del Ejecutivo valenciano, Carlos Mazón, por pedir elecciones anticipadas a Pedro Sánchez, calificando la solicitud de "vergüenza ajena". Morant instó a Mazón a "apartarse" para facilitar la reconstrucción de la Comunidad Valenciana, acusándolo de victimizarse por falta de fondos y de gestionar mal la situación tras la DANA del 29 de octubre. Según Morant, Mazón no ha sabido responder a las emergencias ni a la reconstrucción necesaria y ha dejado entrever su falta de liderazgo durante la crisis. La socialista reafirmó su compromiso con soluciones reales para los problemas actuales.

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha tildado en declaraciones a los medios de "vergüenza ajena" que el jefe del Ejecutivo valenciano, Carlos Mazón, pida elecciones anticipadas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

A su vez, ha instado a que Mazón se "aparte y deje de ser un problema" para poder "reconstruir la Comunidad Valenciana" y le ha acusado de acudir a la conferencia de presidentes "a llorar y a hacerse a víctima diciendo que no tiene dinero". "Ha renunciado a la condonación de la deuda, ha votado en contra de las entregas a cuenta y baja impuestos a los millonarios de la Comunidad", añade.

La líder de los socialistas valencianos cree que la se encuentran en una situación "inédita" tras la demoledora DANA que el pasado 29 de octubre afectó a miles de personas y la falta de Presupuestos Generales del Estado. Además, sostiene que es necesario "acelerar" la reconstrucción de las zonas más afectadas. No obstante, expresa que Mazón "no es capaz" de dar respuesta y que "no sirve ni para las emergencias ni para las reconstrucciones".

"Le pido a Mazón que se aparte, que deje de ser el problema y que, por tanto, se aparte para que podamos reconstruir. Ya nos ha demostrado que él es el problema y, por tanto, no va a ser la solución. Todavía no sabemos ni siquiera dónde estaba el presidente de la Generalitat cuando su pueblo se estaba ahogando", revela Morant.

Durante su visita a la Vega Baja y la desoladora de Torrevieja, la socialista ha mostrado su total compromiso: "Frente a guerras ficticias que solo quieren enfrentar territorios, los socialistas proponemos soluciones reales para problemas reales".