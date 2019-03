Montoro incumple su palabra, no da explicaciones sobre las fincas de la infanta

Montoro afirmó que este martes, a más tardar, daría una explicacion sobre las fincas de la infanta Cristina y el error con su DNI. No obstante, Hacienda todavía no ha dado ninguna aclaración acerca de atribución de propiedades.



El hasta ahora inexplicado error se habría producido 13 veces, en lugares distintos y con un DNI, el de la infanta, el 14Z, que parece difícil de confundir. A los técnicos de Hacienda no les convence la teoría del fallo.



Al respecto, el juez Castro se ha cansado de esperar explicaciones. En el auto que ha emitido regaña a Hacienda y le reclama un nuevo informe que explique de forma comprensible y documentada, lo que ha ocurrido. Si bien el Juzgado ya ha practicado diligencias para comprobar lo que decía el informe, el juez pide una explicación "comprensible y documentada" sobre "a qué obedece la disparidad", después de haberse enterado por los medios de comunicación de las distintas hipótesis que se barajan para justificar el error.

Le echa en cara también a la Agencia Tributaria que todavía no le haya notificado el piso, el aparcamiento y el trastero de Barcelona que sí vendió la infanta. El juez pide explicaciones que considera que deberían haberle sido facilitadas de forma prioritaria por la Agencia Tributaria, algo que todavía no ha ocurrido, y además reclama que se le aclare por qué en el informe del día 13 no se hace eco de la enajenación por parte de la infanta de un porcentaje de un piso, un aparcamiento y un trastero situados en la avenida de Pedralbes de Barcelona.

Por otra parte, el juez rechaza citar a declarar como testigo a la directora de la Agencia Tributaria y los responsables del informe de las fincas, como había pedido el sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular en esta causa.



Deniega también reclamar a Hacienda un informe sobre qué personas y en qué momentos han accedido a la información que consta a nombre de la infanta y con su DNI.