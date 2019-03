Cristóbal Montoro: "No veamos fantasmas donde no los hay"

Cristóbal Montoro ha hecho una declaración de intenciones: "Voy a dar una explicación". Una esperanza que se desvanecía pronto: "No lo puedo explicar". El ministro achaca el colosal embrollo en que se ha convertido el asunto de las fincas y la infanta a un error, y pide que nadie vaya más allá: "No vean fantasmas, es un problema con los DNI".

El DNI de la infanta, el 14, es el que figura en Hacienda en la venta, por ejemplo, de uno de estos apartamentos. Sus dueños, una pareja de Bilbao, ni se creen este follón.



Y así hasta 14 errores. Según publica Infolibre, lo que sí vendieron los duques de Palma no aparece en el informe de la polémica. Un piso en Barcelona, vendido en 2006 por más de dos millones de euros.



Figura en el registro, pero no hay ni rastro de la operación en el informe al juez Castro. Una chapuza, un error... en definitiva, un lío a cuenta de un DNI, el número 14, que en teoría no tendría por qué confundirse con tanta facilidad.