Montoro: "Apoyar al PP es apoyar la recuperación económica"

"El período recorrido ha sido duro y la medicina ha sido amarga porque la enfermedad lo requería así pero estamos saliendo ya a una velocidad contra pronóstico", ha indicado Montoro en una charla en Bilbao sobre los retos económicos y Europa junto con la presidenta del PP vasco, Arantza Quiroga, y el candidato de este partido a las elecciones europeas, Carlos Iturgaiz.

En este aspecto, ha señalado que España "está creciendo y después de Alemania es el país de la UE que más está aportando al crecimiento europeo". El ministro ha destacado que un Gobierno del PP "una vez más está sacando a la economía española de la crisis". Ha indicado que "el País Vasco aporta a la recuperación su capacidad de emprender y de exportar y eso va a hacer que Euskadi se vaya incorporando a la tendencia del crecimiento". Montoro ha abogado por seguir "en la senda de las reformas" con modificaciones tributarias, bajando el IRPF y reduciendo la fiscalidad a las empresas.

El ministro ha considerado que las reformas tributarias que impulse el Gobierno "se traducirán en acciones en la misma línea" por parte de las diputaciones forales vascas. También ha defendido el Concierto Económico vasco, en cuya renovación ha destacado el papel del Gobierno y del que ha dicho que supone "la normalidad institucional de España". Ha puntualizado, sin embargo, que "otra cosa son las decisiones equivocadas" en la aplicación del Concierto. "Somos España y tenemos reglas comunes de actuación", ha indicado.

La indicación de Montoro se produce en la semana en la que el Tribunal Europeo de Justicia ha impuesto una multa de 30 millones de euros por no haber recuperado a tiempo las ayudas fiscales ilegales conocidas como "vacaciones fiscales" vascas, aunque el ministro no ha mencionado este asunto de manera expresa.

Ante las críticas al modelo europeo formuladas por distintos partidos, el ministro ha indicado que, sin embargo, "ninguno quiere irse de Europa" y es voluntario irse", pero ha afirmado que "como en cualquier club, hay que cumplir las reglas, que un momento gustarán más o menos". El ministro ha destacado que en estas elecciones "no es lo mismo estar en un partido pequeño que en uno grande ya que para tomar las decisiones en un gran club como Europa hay que estar con quien tiene capacidad para adoptarlas".

Tras mencionar las reformas impulsadas por el Gobierno, Montoro ha evidenciado que se está demostrando que España es "plural y diversa, el único país del mundo que tiene una estructura más que federal, con haciendas forales, el régimen fiscal de Canarias, de Ceuta y Melilla", y ha añadido que "esa España es perfectamente gobernable orientándola hacia los principios rectores de la UE".

También la presidenta del PP vasco, Arantza Quiroga, ha defendido el Concierto Económico y tras censurar la "cara" y la "desmemoria" del lehendakari Urkullu en este asunto, ha señalado que si el Concierto es una realidad "es por la defensa que han hecho los gobiernos del PP en Europa con hechos y realidades". "Hay que cumplir y respetar el Concierto, la ley, porque luego vemos las consecuencias por su mala utilización que no viene del PP sino del PNV, de aquellos que tomaron decisiones erróneas y se saltaron la ley", ha manifestado Quiroga. Ha considerado, asimismo, que el "PNV no es garante del Concierto, sino que lo es la Constitución".

La dirigente del PP, que ha acusado al Gobierno vasco de "esconderse", ha afirmado que "no es verdad que los únicos que defienden los intereses de los vascos en Europa sean los nacionalistas". Según ha dicho, "al PNV no le gusta escuchar que la capacidad de influir la da el tamaño" y que "un parlamentario perdido en parlamento europeo no puede tener capacidad de influencia".

Por su parte, el candidato Iturgaiz ha indicado que "mientras el País Vasco y Cataluña sean España nunca estarán fueran de Europa" y ha alertado del "riesgo" que suponen "las políticas rupturistas" de los nacionalistas, que con sus "apuestas peligrosísimas lo que hacen es sacar al País Vasco de la UE y que pase a ser un país tercero como Serbia o Montenegro".