Pablo Iglesias ha confirmado en El Intermedio que está dispuesto a no ser cabeza de lista para las elecciones de la Comunidad de Madrid si las formaciones de la izquierda madrileña se unen en una candidatura común y, tras unas primarias en cada partido, él no es el elegido en primer lugar. "El nombre es lo de menos", ha aclarado, no sin afirmar que cree que puede llegar a ganar y ser presidente de la región.

Su voluntad es la de que Más Madrid, con Mónica García al frente, se sume al proyecto de Podemos e Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid para las elecciones del 4 de mayo, en las que él será el candidato que presente la formación que lidera. Una decisión que le ha hecho abandonar el Gobierno nacional.

"Hagamos unas primarias y que los inscritos decidan la lista del primero al último, y si deciden que Mónica tiene que encabezar, yo encantado de ir en el puesto que me toque. Eso no puede ser una excusa para no construir esa unidad", ha afirmado.

Así, ha explicado que se ha emplazado a mantener en las próximas horas una "conversación larga" con la candidata de Más País. "Sé que ellos van a tener una conversación discusión difícil y nosotros tenemos que ser respetuosos. Pero, a pesar de las cicatrices y las divisiones que hemos tenido en el pasado, la gente quiere que vayamos juntos y eso podría ser un revulsivo de ilusión".

"Cuando uno está en un partido puede tener muchos rencores y diferencias, pero ahora, cuando nos jugamos la educación y la sanidad en Madrid y nos jugamos la democracia en España, la gente nos pide de manera abrumadora que dejemos las diferencias a un lado y nos pongamos de acuerdo", ha mantenido.

Iglesias ha asegurado que espera que esta sea también la reflexión que haga Más Madrid, el partido de Íñigo Errejón. Insiste en que eso es lo que la izquierda en Madrid "pide a los políticos".