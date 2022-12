Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos, ha defendido la coalición en el Gobierno y ha descartado que la formación morada vaya a romperla: "Es mucho mejor que nos echen a que nos vayamos nosotros", ha aseverado en un acto público para Radio San Borondón, en Tenerife.

El mandatario de la formación morada ha asegurado que el PSOE se aprovecharía electoralmente si Podemos decidiera romper la coalición. "Si nosotros rompiéramos con el Gobierno, Sánchez diría: '¿veis? Quieren que venga la derecha', y la gente castigaría eso. ¿Por qué el PSOE no nos echa del Gobierno? Porque el que rompa el Gobierno paga un precio altísimo".

Monedero ha reconocido que Podemos tuvo "una discusión muy encarnizada sobre si entrar en el Gobierno o no" cuando arrancó la legislatura hace tres años e incluso se llegaron a plantear no hacerlo: "Pensamos que era un error decirle a los cinco millones de votantes de izquierdas que su voto no sirve para gobernar".

Así, ha añadido, Podemos concluyó "asumir que el costo era menor que el de que la gente dijera que sus votos no servían para gobernar este país y por tanto que volvieran a votar al PSOE". Una decisión que ha defendido por la importancia de estar en el Consejo de Ministros, desde donde, a su juicio, "se pueden cambiar las cosas".

"Estar es feo, hay que estar pero confrontando. Dicen que no se puede ser Gobierno y estar en las calles. Claro que se puede, y se debe. Yo entiendo a la gente que dice que mejor estemos fuera porque vamos a conseguir más cosas. Yo creo que es mejor que estemos en los gobiernos porque es desde donde se pueden cambiar las cosas", ha aseverado el mandatario.

En este sentido, ha descartado que la coalición se vaya a romper a un año del periodo electoral. "Una vez que entramos, hemos planteado que es mucho mejor que nos echen a que nos vayamos nosotros", ha defendido el cofundador de Podemos, que ha justificado esta teoría con el caso portugués: "En Portugal gobernaba el Partido Socialista con el apoyo desde fuera del Partido Comunista y del Bloco de Esquerda. No le apoyaron los presupuestos y dijo Costa: 'Este es el momento'. Convocó elecciones y sacó mayoría absoluta y prácticamente desaparecidos el Partido Comunista y el Bloco de Esquerda".

Las declaraciones de Juan Carlos Monedero se producen en el seno de una de las etapas más convulsas de la coalición. El propósito de PSOE y Unidas Podemos es resolver, antes de que acabe el año, algunas de las tramitaciones más importantes que tiene pendientes desde que se formó el Ejecutivo, como la ley trans, la ley de vivienda o las polémicas revisiones de sentencias por la ley del 'Solo sí es sí', pero las posturas de ambos en algunas de estas materias están muy alejadas.

Críticas a Yolanda Díaz

El cofundador de Podemos también ha cuestionado el liderazgo de la vicepresidenta Yolanda Díaz, designado por Pablo Iglesias y motivo de enfrentamiento político en los últimos meses: "No sé si Yolanda puede representar a este espacio cuando calla ante los ataques a Irene Montero, cuando no defiende la candidatura de Victoria Rosell al Poder Judicial, cuando a veces prefiere pactar con Sánchez y con la patronal y no con la izquierda determinadas reformas".

Monedero ha cuestionado así que la fundadora de Sumar pueda aglutinar el espacio a la izquierda del PSOE y enlazar las fracturas de la izquierda: "Yo ahora mismo estoy en un conflicto al respecto. No estoy diciendo que no esté a favor de Yolanda, estoy diciendo que estoy en un conflicto porque creo que cosas que han pasado no permiten que represente el espacio colectivo que queremos armar".