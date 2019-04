Moncloa no descarta que Rajoy piense ofrecer a Sánchez la Vicepresidencia

Roto el amor entre PSOE y Podemos, en el PP creen que todavía hay tiempo para que surja la chispa entre Sánchez y Rajoy, y por ello, el vicesecretario de Organización del PP, Maíllo, pide "que se siente a negociar la única opción que no ha explorado: la gran coalición con el PP".

El presidente en funciones está dispuesto a llamar, pero una vez más sin fecha concreta, que en declaraciones de Soraya Sáenz de Santamaría, ha dicho que al PP le gustaría que Sánchez se sentara a negociar "de una vez por todas".

La incóginta que se empieza a despejar es lo que le ofrecerá, y se habla incluso de gobierno de coalición con vicepresidencia, aunque insiten en ir paso a paso. "Lo normal es que del primer partido sea el presidente y del segundo el vicepresidente", afirma el ministro Alfonso Alonso.

Sin embargo, dentro del PP también hay quien cree que más que en el Gobierno, Sánchez debería irse a casa, como Pablo Casado y Andrea Levy, que lo han reclamado en las últimas fechas.

Mientras, Ciudadanos pone también su granito de arena para que con Sánchez o sin él, el matrimonio se llame Gran Coalición, porque para Albert Rivera "la única vía es que Ciudadanos, PSOE y PP lleguen a algún tipo de acuerdo".

No obstante, los socialistas mantienen que su no sigue siendo no, y así lo ha hecho Susana Díaz, recordando que "no es imposible un gobierno con quien tanto daño ha hecho a los Ciudadanos". Y a todo esto, hay que añadir que nadie quiere ser el culpable de que se repitan las elecciones.