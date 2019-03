Monago sigue sin justificar sus viajes y vende la residencia de los presidentes extremeños

José Antonio Monago ha vuelto a intentar explicar en el parlamento extremeño sus viajes a Canarias. Ha reconocido que existen lagunas en las explicaciones sobre las tareas a realizar y los destinos y también ha anunciado que va a poner a la venta la residencia oficial de la presidencia.



José Antonio Monago ha efectuado este anuncio ante el pleno de la Asamblea de Extremadura, en el que comparece a petición propia. En su intervención, ha adelantado que, tras la venta y el ahorro que se generará en los presupuestos "al no tener que mantener el palacio presidencial de Mérida", se espera "disponer de una cifra de como mínimo 2 millones de euros".



"Decidí quedarme en mi casa pagándome mi luz, mi agua, mi comida, mi contribución, mi IBI con mi nómina como cualquier familia extremeña. Hay cosas que no se pueden permitir y yo no iba a tener ninguna retribución en especie", ha afirmado.



Según ha añadido, el coste de este palacio, "en el que han vivido los dos anteriores presidentes socialistas", Guillermo Fernández Vara y Juan Carlos Rodríguez Ibarra, supuso en la legislatura anterior casi un millón de euros.