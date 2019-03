Monago se instala en el victimismo y sigue sigue sin aportar pruebas

José Antonio Monago también se envuelve en la bandera, para responder a las críticas por sus viajes a Canarias. Ha dicho que cuando le atacan a él, están atacando a Extremadura, algo que los populares siempre han reprochado a Jordi Pujol, por ejemplo. Monago por cierto, ya no ha repetido que es el presidente autonómico que menos cobra después de demostrarse que esto no es cierto.

De esta manera, Monago ha utilizado el pueblo para defenderse, algo que el PP ha reprochado a convergencia. Según dice, entre los que le han atacado están los periodistas que publicaron sin documentos. "Algunas personas decentes no querían ver los documentos, otros pedían fotocopias", declaraba Monago.



Según Monago, Rajoy siempre le ha apoyado ante la posibilidad de que haya hecho viajes privados con dinero público. "Le doy explicaciones al presidente y me dice: no me digas más, sigue adelante", afirmaba el presidente extremeño.



También sigue presentandose como el presidente austero, el presidente de comunidad que menos cobra en España. Algo totalmente falso, ya que según los presupupestos de las CCAA, es el quinto que mas cobra.



La cosa puede que no acabe aquí, ya que la periodista que publicó los viajes ha avanzado que todavía podrían aparecer más.