Monago: "El 'caso Pujol' descarga de razones a los nacionalistas catalanes"

El presidente extremeño José Antonio Monago cree que el contexto de crisis y recortes ha pesado en la decisión de Ana Botella de no presentarse candidata a la próximas elecciones a la Alcaldía de Madrid. "En un momento como este es muy difícil ser alcalde en cualquier municipio", ha señalado Monago en 'Espejo Público'. Con respecto al relevo en la alcaldía, considera que el Partido Popular "debe tomar la decisión teniendo en cuenta la sensibilidad del pueblo de Madrid".

Sobre la reforma de la ley electoral, José Antonio Monago asegura que las listas más votadas se merecen un "plus", aunque propone la reducción de diputados y del umbral de rentabilidad de representatividad del 5% al 3%. Sin embargo, con respecto a la aprobación aboga por el consenso: "Hay que aprobar la reforma de la ley electoral con el mayor consenso posible".

Monago no se muestra preocupado por el ascenso de la formación de Pablo Iglesias, al que considera un fenómeno urbano. "Quiero gobernar, pero no me quita el sueño", y añade, "el PSOE debería preocuparse porque hay varios en el mismo comedero".

Al ser preguntado por el escándalo Pujol, Monago apunta que "este escándalo descarga de razones a los nacionalistas catalanes", al tiempo que apuesta a que "por mucho menos, unos cuantos estarían ya a disposición judicial".