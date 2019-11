No rechaza el PSC que la mesa de negociación sea entre gobiernos si se hace según lo pautado en el Estatut. "La comisión bilateral es una de las fórmulas que recoge el Estatut para la negociación. ¿Sobre quiénes han de participar en una negociación? Yo siempre digo que los presidentes se suelen reservar para el final", ha asegurado Iceta, primer secretari del PSC.

"Quienes hablamos de dialogo en Cataluña tenemos obligación de no bloquear un gobierno", ha añadido.

Sin el compromiso del PSOE, Esquerra no se moverá del 'no' a la investidura de Sánchez y para ello pide este lunes el aval a su militancia. "¿Estás de acuerdo con rechazar la investidura de Pedro Sánchez si previamente no hay un acuerdo para abordar el conflicto político con el Estado a través de una mesa de negociación?", es la pregunta.

Dice Pere Aragonès, vicepresident de la Generalitat de Cataluña, que la mesa de negociación política es condición y también instrumento. "¿Hay una oportunidad de que nuestro programa político tenga incidencia? Pues vamos a hacerlo para que nuestro programa político avance. Nuestro programa político es autodeterminación, amnistía y derechos y libertades", ha asegurado en una entrevista en El Periódico.

Desde la cárcel, en una carta a los socios de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart defiende que el diálogo es posible aun habiendo presos. "Sí, en un escenario con presos políticos el diálogo es posible, pero incompatible con la represión", ha afirmado.

En el Partido Popular reprochan a Sánchez que no aclare qué está dispuesto a ceder y que mendigue el apoyo de Esquerra. "El interés general de España no pasa por un acuerdo con Unidas Podemos, ni por mendigar el apoyo de ERC", ha declarado Martínez-Almeida, alcalde de Madrid.

Ciudadanos cree que el PSOE haría mal en engañarse si pacta con Esquerra, pero señala también a otro culpable. "Casado va a ser responsable de un gobierno de Podemos con ERC y el PSOE. Habla mucho de España Suma, pero poco de sumar por España", ha denunciado Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid.

En el PNV aseguran que pondrán de su parte, pero advierten al PSOE. "Espero que hayan aprendido que cuando se juega con fuego, pueden quemarse. Sólo hay dos opciones: la de la mayoría de la pluralidad territorial y de la moción o la mayoría del retroceso", ha apuntado el presidente de la formación Ortuzar. Ellos, dicen, apuestan por la primera.