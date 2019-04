Miquel Iceta: "No se puede suspender una declaración de independencia de Cataluña que no se ha hecho"

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha considerado que el presidente catalán, Carles Puigdemont, "no puede suspender una declaración (de independencia) que no ha hecho" y le ha pedido convocar elecciones para que los catalanes voten "con garantías", porque "no queremos volver atrás 300 años ni cuarenta".

El presidente de la Generalitat ha afirmado en el Parlament que asume el "mandato del pueblo" para que "Cataluña se convierta en un estado independiente en forma de república", pero seguidamente ha propuesto "suspender los efectos de la declaración de independencia" para abrir la puerta al diálogo.

En su intervención posterior, Iceta le ha reprochado que "asuma un mandato discutible y proponga suspender una declaración no hecha. No se puede suspender una declaración que no se ha tomado". Tras repetir en catalán, castellano, francés e inglés la frase "una minoría no se puede imponer a una mayoría", al considerar que los resultados del referéndum del 1-O solo representan a un 38% de población catalana, Iceta ha pedido a Puigdemont: "No queremos volver atrás 300 años, ni tampoco cuarenta".

"La resolución del problema sólo pueden ser unas elecciones que permitan votar a todos con igualdad, con garantías y optar por proyectos políticos diferentes que puedan tener legitimidad democrática profunda de futuro", ha señalado.

Ha considerado "absurdo quejarse de las consecuencias de actos que solo dependían de nosotros", ya que ha recordado que él no puede pedir responsabilidades a las entidades soberanistas como Òmnium Cultural o la ANC, como "tampoco a la calle". "Solo a usted -ha dicho-.