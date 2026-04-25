De ministros a candidatos: Mónica García se une a la lista de intentos del Gobierno tras el fracaso de Pilar Alegría.

Los detalles Hasta ahora, en esta legislatura, todos los que se han lanzado a intentar cambiar la cartera de ministro por la presidencia de una autonomía son del partido socialista. La primera fue la exministra de Educación, que ya se enfrentó a las urnas, pero en Aragón ese "efecto ministra" en el que confiaba Sánchez no funcionó.

La tendencia de ministros del gobierno español que buscan liderar comunidades autónomas continúa. Mónica García, ministra de Sanidad, anunció su candidatura para presidir la Comunidad de Madrid, desafiando a Isabel Díaz Ayuso. Durante un evento en San Blas-Canillejas, García expresó su deseo de cambiar las políticas actuales y hacer que la política merezca la pena. Este fenómeno no es nuevo: Pilar Alegría y María Jesús Montero ya hicieron movimientos similares en Aragón y Andalucía, respectivamente. Óscar López y Diana Morant también contemplan candidaturas autonómicas, inspirados por el éxito de Salvador Illa en Cataluña.

Lo ha intentado la exministra de Educación Pilar Alegría, ahora lo va a hacer la exvicepresidenta primera María Jesús Montero y próximamente serán Óscar López y Diana Morant. Este sábado, una nueva ministra ha anunciado que quiere ser candidata a unas autonómicas: Mónica García es la primera de Sumar en intentarlo y la última ministra en -quizás- repetir un camino que otros en el Gobierno ya han recorrido.

La ministra de Sanidad ha hecho el anuncio en la tercera edición de la verbena 'La madrileña', organizado en el Parque Paraíso del madrileño barrio de San Blas-Canillejas. Ha estado acompañada por las portavoces en la Asamblea y en el Ayuntamiento, Manuela Bergerot y Rita Maestre, respectivamente, y los portavoces adjuntos en la Cámara de Vallecas y el Consistorio, Emilio Delgado y Eduardo Rubiño.

"Quiero ser la Presidenta de la Comunidad de Madrid. Quiero que se vaya Ayuso", ha indicado García, que quiere "plantar cara" a la lider 'popular': "Quiero que se vayan sus políticas dañinas, quiero hacerme cargo y quiero que merezca la pena militar, quiero que merezca la pena hacer política y quiero que merezca la pena pelear contra ese Goliat que nos ha hecho tanto daño", ha resaltado.

Hasta ahora, en esta legislatura, todos los que se han lanzado a intentar cambiar la cartera de ministro por la presidencia de una autonomía son del partido socialista. La primera fue Pilar Alegría, que ya se enfrentó a las urnas, pero en Aragónese "efecto ministra" en el que confiaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no funcionó.

La siguiente será la ya exvicepresidenta María Jesús Montero, que ha pasado de ser ministra de Hacienda a planear su aterrizaje en Andalucía. "Efectivamente, he decidido dar el paso a Secretaria General del PSOE en Andalucía", reveló.

Pero la lista de salida es larga y es que Sánchez confía en más miembros de su equipo de Gobierno. Óscar López, el actual ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, asumió el liderazgo del PSOE madrileño y en las próximas elecciones quiere convertirse en el nuevo presidente de la Comunidad de Madrid.

"Es una misión colectiva. Es más lo entiendo como una misión de servicio público. Provocar el cambio en Madrid", señaló. Y tras él, la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, también podría vover a casa para intentar desbancar a los 'populares' valencianos tras el desastre de la DANA.

Todos ellos ansían lo mismo: repetir los resultados de Salvador Illa, que ganó las elecciones catalanas tras dejar el ministerio de Sanidad, aunque para ser presidente tuvo que esperar unos años más.

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