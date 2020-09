El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha asegurado que la decisión de que el rey Felipe VI no acuda a la entrega de despachos de los nuevos jueces el próximo viernes en Barcelona se ha tomado "sopesando muchas variables". Aunque no ha querido revelar explícitamente quien ha tomado esa decisión, ha señalado que "la mayor obligación del Gobierno es proteger las instituciones y la monarquía lo es".

"Montamos incendios sobre temas que no digo que no tengan trascendencia, y lamento que el rey no presida un acto tan emotivo, soy juez y me parece importantísimo que esté, pero en la ponderación de bienes hay que sacrificar algo en pero de algo más seguro", ha señalado en una entrevista en la Cadena Ser.

A pesar de la insistencia de Àngels Barceló, el ministro no ha querido revelar expresamente quién ha decidido que el rey esté ausente a este acto al que tradicionalmente ha acudido y ha señalado que "hay un paquete de razones que han desaconsejado tomar esa decisión".

"No podemos sobredimiensionar las cuestiones. El compromiso del rey con la justicia es tan fuerte que no pasa nada, no hay ruptura de nada", ha zanjado.

Fuentes de Interior y de Moncloa niegan que se trate de un tema de seguridad y señalan que "hay todo un paquete de razones". Precisamente este miércoles, la vicepresidenta Carmen Calvo señaló que "hay decisiones que están muy bien tomadas" en referencia a esta ausencia del monarca, aunque tampoco quiso revelar qué autoridad la tomó.

Fuentes del Ministerio del Interior aseguraron este miércoles que se trata de "un acto que no estaba en la agenda de la Casa Real". En contraposición, Zarzuela remitió al Gobierno al ser preguntada por esta cuestión.

La ausencia del rey en ese acto en Barcelona suscitó "malestar" y "asombro" en el sector conservador del CGPJ y la Asociación Profesional de la Magistratura ha exigido explicaciones al Gobierno para que de "las verdaderas razones" de esta ausencia.

En la misma línea, fuentes del Partido Popular aseguraron a laSexta que se trata de "una cesión más al independentismo" y acusaron al Ejecutivo de vetar su presencia para ganar apoyos para aprobar los presupuestos. Este jueves, el consejero de Justicia de Madrid, Enrique López (PP), ha asegurado que la ausencia del rey en el acto trata de "evitar la presencia del jefe del Estado en Cataluña" y ha asegurado que "forma parte de un contexto en el cuel se pretende agradar a partidos políticos en los que se busca su apoyo para otros objetivos".