El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha anunciado en el Congreso que su departamento comenzará a tramitar las peticiones de indulto para los condenados por delitos de sedición por el procés a partir de la semana que viene. Al respecto, fuentes gubernamentales han indicado que comenzarán los trámites administrativos de los indultos que ya se han solicitado. Un proceso que suele durar de cinco a nueve meses.

Tras este anuncio del ministro de Justicia, tanto Partido Popular como Vox han adelantado que acudirán ante el Tribunal Supremo si estos indultos se conceden. La formación de Pablo Casado considera que se trata de un "gesto político" que se da "en el momento de la negociación de los presupuestos".

Y contundente con la reacción del PP se ha mostrado la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, quien pide a los populares "que se serenen". De la misma manera, recuerda que la tramitación de los indultos es una de las obligaciones de la administración general del Estado, y en concreto, del Ministerio de Justicia. "El Gobierno no puede no tramitar lo que está obligado a tramitar", afirma, recordando que si el ministro de Justicia no lo hiciera "podría estar incurriendo en un delito".

"El Partido Popular tiene que abrocharse más a la Constitución, que la utiliza de manera muy flexible según le conviene", ha expresado una contundente Carmen Calvo.

El propio Juan Carlos Campo explicaba en laSexta que tiene la obligación legal de tramitar las solicitudes de indulto y ha añadido: "Ya veremos lo que dice el tribunal sentenciador, la fiscalía y qué adopta el Consejo de Ministros". Los informes, no obstante, no son vinculantes.